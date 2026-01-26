Одним із популярних варіантів для нового сезону залишається «Акорд F1»

Від правильно підібраного сорту огірків залежить не лише кількість врожаю, а й смакові якості плодів, їхня хрумкість, стійкість до хвороб та придатність до засолювання. Які сорти огірків обрати для посадки у 2026 році, пише NV. У 2026 році особливу увагу варто звернути на гібриди, які поєднують раннє дозрівання, стабільне плодоношення та витривалість до несприятливих погодних умов.

Ранні та врожайні гібриди огірків

Одним із популярних варіантів для нового сезону залишається «Акорд F1». Це ранньостиглий гібрид, який підходить як для відкритого ґрунту, так і для тепличного вирощування. Плоди з’являються приблизно через півтора місяця після сходів. Завдяки бджолозапиленню формується надійна зав’язь, а врожайність залишається стабільно високою протягом усього періоду плодоношення.

Огірки цього сорту мають щільну структуру, не накопичують гіркоту та добре зберігають форму під час консервування. За належного догляду з одного куща можна отримати до кількох кілограмів якісних плодів.

Стійкість до хвороб і стабільний результат

Для тих, хто шукає перевірений варіант із мінімальними ризиками, варто звернути увагу на «Герман F1». Цей гібрид відомий пучковим типом зав’язі та формуванням рівних корнішонів. Він добре підходить для маринування й засолювання, оскільки навіть після обробки огірки залишаються хрумкими.

Сорт має високу стійкість до поширених грибкових захворювань, що особливо важливо у вологе або дощове літо.

Огірки для теплиць і тривалого плодоношення

Для тепличного вирощування у 2026 році багато городників обирають «Кураж F1». Цей гібрид вирізняється потужною кореневою системою та здатністю плодоносити протягом тривалого часу. Він добре переносить перепади температур і демонструє високу толерантність до борошнистої роси.

Плоди універсальні за призначенням: їх вживають свіжими, а також використовують для засолювання без втрати щільності.

Надійні сорти для нестабільної погоди

«Зозуля F1» залишається актуальним варіантом для вирощування в теплицях та умовах обмеженого освітлення. За своєчасного збору плоди зберігають приємну текстуру та підходять не лише для салатів, а й для маринування.

Ще одним перевіреним роками гібридом є «Квітневий F1». Він добре адаптується до мінливої погоди, не схильний до переростання та пожовтіння, що робить його зручним для городників із різним досвідом.