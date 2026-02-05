Сіль знижує температуру замерзання води

Щороку в холодних регіонах світу використовують понад 20 мільйонів тонн солі, щоб боротися зі снігом та льодом. Як саме звичайна сіль допомагає прибрати ожеледицю і зробити дороги безпечнішими, пише Britannica.

Що відбувається з водою взимку

Точка замерзання води становить 0°C. Саме за цієї температури рідка вода перетворюється на лід. Проте навіть на крижаній поверхні зазвичай існує дуже тонкий шар води. Молекули води та льоду постійно взаємодіють між собою: частина льоду тане, а частина води знову замерзає.

За стабільної температури цей процес перебуває в рівновазі – кількість льоду і води не змінюється. Якщо стає холодніше, води перетворюється на лід більше. Якщо тепліше, то лід активніше тане.

Як сіль впливає на лід

Коли на поверхню додають сіль, ситуація змінюється. Сіль знижує температуру замерзання води, тому лід уже не може заморозити той тонкий водяний шар при 0°C. Водночас лід все ще здатен танути, у результаті чого його стає менше. Саме тому після посипання доріг сіллю ожеледиця поступово зникає навіть за мінусової температури.

Що таке зниження температури замерзання

Суть зниження точки замерзання в тому, що сіль заважає молекулам води вибудовуватися в жорстку кристалічну структуру льоду.

У воді сіль розчиняється й розпадається на іони. Наприклад, кухонна сіль – це хлорид натрію, який у воді перетворюється на іони натрію та хлору. Ці іони «вклинюються» між молекулами води й ускладнюють утворення льоду.

Чому на дорогах часто використовують кальцій хлорид

Окрім звичайної солі, комунальні служби часто застосовують кальцій хлорид. Він ефективніший, оскільки при розчиненні утворює не два, а три іони: один іон кальцію та два іони хлору. Чим більше іонів у розчині, тим сильніше вони заважають формуванню кристалів льоду, а отже – тим швидше він тане.

Шкода солі для довкілля

Попри ефективність, хлориди мають серйозний негативний вплив на навколишнє середовище. Вони небезпечні для водних організмів, можуть призводити до загибелі рослин і змінювати склад ґрунту, ускладнюючи ріст рослинності.

Існують альтернативні речовини для боротьби з льодом, які не містять хлоридів, однак вони значно дорожчі за звичайну сіль або кальцій хлорид. Саме тому ці реагенти й надалі залишаються найпоширенішими взимку.