Експерти радять зберігати горіхи в холодильнику

Горіхи – це корисний та поживний продукт, але неправильне зберігання може зіпсувати їх смак. Real Simple розповідає, де зберігати горіхи, щоб вони залишались свіжими.

Як правильно зберігати горіхи?

Експерти радять зберігати горіхи в холодильнику. Там вони довше зберігатимуть свій смак, аромат та поживні властивості, адже жири, які знаходять в горіхах, можуть швидко зіпсуватися, якщо зберігати їх при кімнатній температурі.

«Ненасичені жири в горіхах є більш крихкими, і саме тому вони можуть швидше зіпсуватися. Особливо в теплому кліматі (або в теплу пору року) – або якщо горіхи перебувають під впливом світла – вони можуть зіпсуватися вже за місяць», – каже Емі Рід, докторка медичних наук та представниця Академії харчування та дієтології.

Охолодження може допомогти сповільнити цей процес і зберегти горіхи, а якщо ви хочете захистити їх надовго, спробуйте покласти їх у морозильну камеру.

Як довго можна зберігати горіхи?

Горіхи, що зберігаються при кімнатній температурі, можуть зберігатися від одного до трьох місяців, залежно від виду горіхів та того, чи були вони обсмажені та, чи зберігаються в герметичному контейнері, якомога далі від світла та тепла. Горіхи, що зберігаються в холодильнику, можуть зберігатися до шести місяців, перш ніж почнуть гірчити. Горіхи, що зберігаються в морозильній камері, можуть зберігатися до року, особливо якщо зберігати їх у контейнері, придатному для заморожування.

Чи небезпечно зберігати горіхи при кімнатній температурі?

Ні, якщо ви плануєте використати всі горіхи протягом місяця або близько того. Але якщо ви не встигнете з'їсти всю упаковку горіхів за цей час, час подумати про те, щоб зберігати принаймні частину горіхів у холодильнику або морозильній камері.