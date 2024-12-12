Як правильно зберігати волоські горіхи: пролежать цілий рік
Багато хто полюбляє волоські горіхи за їхній смак та користь для здоров'я. Але горіхи потрібно правильно зберігати, щоб зберегти всю поживну цінність і продовжити термін придатності. Як це зробити правильно, пише Sante.
Як правильно зберігати горіхи
Високий вміст жиру робить горіхи чутливими до тепла і вологості, що прискорює процес псування. Тому найкраще їх зберігати у прохолодному, сухому місці, подалі від світла. Також їх можна помістити у герметичний контейнер або бавовняний мішечок.
Як довго зберігаються очищені горіхи
Є кілька варіантів, як уже очищені горіхи можна зберігати:
Зберігання при кімнатній температурі. Щоб найкраще зберегти почищені волоські горіхи, використовуйте герметичний контейнер. Це захистить ядра від доступу повітря та вологи, що обмежить передчасне псування. Також можна додати в банку лавровий лист. Цей інгредієнт не тільки діє як чудовий природний репелент від комах, але й як ефективний засіб проти плісняви. Тримайте банку подалі від тепла, світла та вологи, щоб зберегти смак горіхів протягом двох тижнів.
Зберігання в холодильнику. Помістивши горіхи в холодильник, ви сповільните процес окислення. Просто покладіть очищені або мелені волоські горіхи в герметичний контейнер або пакет для заморожування, щоб вони не вбирали запахи інших продуктів. Так вони можуть зберігатись 3 місяці.
Зберігання в морозильній камері. Покладіть горіхи у герметичний пакет для заморожування, і ви зможете насолоджуватися їхньою свіжістю та хрусткістю протягом 12 місяців.
Як дізнатися, чи свіжі горіхи
- Смак. Якщо горіх гіркий на смак, краще не їсти його.
- Запах. Свіжий горіх має тонкий аромат лісового горіха. Якщо він сильно пахне прогірклою олією, краще позбутися його.
- Зміна кольору. Якщо горіхи зі світло-коричневого стали темно-коричневими - вони більше не придатні для споживання. Така зміна кольору може бути пов'язана з окисленням.
- Текстура. Горіх повинен бути твердим. Якщо він став м'якими, кашоподібними або зморщеними, це явна ознака псування.
- Пліснява. Будь-які сліди плісняви, нитки або підозрілі плями вказують на те, що горіхи більше не придатні до вживання.