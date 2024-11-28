Спершу рекомендується відсортувати фрукти за розміром

Особливість пізніх сортів полягає в тому, що вони набувають максимального смаку та аромату саме під час зимового зберігання. Тому, при належних умовах зберігання, вони не лише пролежать до самої весни свіжими, але й ставатимуть ще смачнішими. Пізні сорти яблук зазвичай набувають глибоких кольорів, а плоди легко знімаються з гілок. Як правильно їх зберігати, пише Рrostoway.

Спосіб зберігання

Спершу рекомендується відсортувати фрукти за розміром. Розкладіть їх таким чином, щоб вони не стикалися між собою. Яблука можна пересипати тирсою чи соломою, особливо якщо зберігання відбувається в погребі чи підвалі. Однак, слід бути обережним, оскільки в тирсі чи соломі можуть з'явитися гризуни.

При укладанні яблук у ящики, кожен шар слід відділяти картоном. Оптимально укладати не більше двох рядів. Також можна обгортати кожне яблуко окремо в папір. Зберігайте яблука в прохолодному місці. Якщо у вас немає підвалу в приватному будинку, то яблука можна тримати на ізольованому балконі.