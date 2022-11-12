Щоб зберегти вржай яблук до весни, треба зберігати фрукти у прохолодному, сухому приміщенні і періодично їх перебирати

Цього року яблуні принесли чудовий врожай, а разом з тим постає питання - що робити з цими фруктами, щоб можна було отримувати свою порцію вітамінів аж до весни? Насправді зберігати яблука не складно, але іноді трапляється, що вони починають підгнивати, мають неприємний запах. Якщо ви вже повністю зібрали цьогорічний врожай і хочете уникнути неприємностей, то пропонуємо вам 8 правил, які допоможуть зберегти яблука упродовж зими.

Правильний збір

Зривати яблука треба знімної стиглості разом з плодоніжкою в суху, ясну погоду. Збір проводити з акуратністю, обережно складаючи в ящики. Починають збір знизу яблуні, не пошкоджуючи фрукти. Подряпина на яблуці, перетворившись у гниль, може зіпсувати врожай.

Найкраще для тривалого зберігання підходять пізньостиглі сорти. При зборі такі яблука, як правило, жорсткі і кислі. Однак у процесі лежання взимку в погребі чи підвалі плоди дозрівають, стають солодкими і дуже смачними. Вся справа в тому, що у ранньостиглих літніх сортів тонка й м’яка шкірка, яка швидко пошкоджується і не захищає плід належним чином. Шкірка у пізніх сортів більш щільна, тому лежать вони краще і від хвороб страждають набагато менше.

Не витирати і не мити

Стиглі плоди покриті восковим матовим нальотом, захистом від гниття, тому фрукти не можна витирати і не можна мити. Позбавивши фрукти цієї оболонки, зберегти яблка не вдасться.

Проста укладка, не валом

Просто викладіть яблука в дерев'яні ящики поштучно, не накидуючи, хвостиками догори. Однак збереження фруктів при цьому недовговічне. Такий спосіб застосовують в основному для продажу.

Обгортання папером, застосування сипучих матеріалів, поліетилену

Оберніть кожне яблуко в папір або серветку, тільки не газету, укладаючи в ящик по одному. Можна пересипати кожен ряд яблук сухим піском, лушпинням гречки, дерев'яною стружкою. Це зменшить вологість, захистить від ударів і дрібних пошкоджень. Можна покласти яблука в поліетиленові пакети з дірочками, це теж дозволить зберегти яблука довше.

Місце зберігання з оптимальними умовами

Під час закладки врожаю на зберігання слід звернути увагу на температуру, вологість, вентиляцію приміщення. Підібрати таке місце для зберігання непросто. Найкомфортніша температура від +3 до +5 градусів, при ній зберігається соковитість фруктів. Дуже сухе і дуже вологе приміщення теж не підійде.

Темне і прохолодне приміщення, таке як льох, ідеально підходить для довгого зберігання яблук. Фрукти рекомендується зберігати в дерев'яних ящиках, картонних коробках або на стелажах. Невеликі партії фруктів (до 4 кг) можна викласти в поліетиленовий пакет з дірками і підвісити до стелі.

Для довгого зберігання плоди викладають в ємність і перекладають шари яблук піском деревною стружкою, папером або сухим піском. А ось солому використовувати не рекомендується – через неї яблука неприємно пахнуть.

Для зберігання у квартирі виберіть прохолодне і сухе місце. Фрукти можна розкласти у непотрібні картонні ящики або дерев'яні коробки. Яблука рекомендується розподілити на невеликі партії вагою 3-4 кг. Фрукти мають бути одного сорту. Розкладіть по пакетах фрукти і зав'яжіть пакет. Зробіть кілька дірок в упаковці, щоб яблука не згнили. Пакети з яблуками викладіть у великі ящики і зберігайте на підлозі або поставте в холодильник.

Ще один ефективний спосіб зберігання яблук – в папері. Кожен фрукт оберніть в папір або газету і поставте хвостиком вгору в ящик. Також фрукти в папері можна викласти в холодильник.

У холодильнику яблука теж зберігаються досить довго при дотриманні деяких правил зберігання:

Найголовніше –класти фрукти на зберігання саме в немитому вигляді; Після збору врожаю, яблука слід покласти в холодильну камеру якомога швидше, але не пізніше 24 годин з моменту збору; Можете фасувати яблука по пакетах, але не забувайте про отвори, в іншому випадку яблука почнуть гнити; Розділіть по пакетах плоди одного сорту, змішувати – вкрай не рекомендується; Для більш тривалого зберігання, яблука обробляють при температурному режимі не вище +32 градусів протягом 3 днів. Подібні обробки виводять з плодів етилен, що перешкоджає тривалому зберіганню.

Не зберігати разом з овочами

Яблука не переносять сусідства з овочами. Дозрівання картоплі і моркви відбувається з виділенням газу, який може просочити яблука і вони придбають неприємний запах.

Помістити у правильну тару

Зберігати яблука будинку найкраще в таких місцях і тарі:

Стелаж. Особливо зручно, коли конструкція має висувні ящики – так зручніше оглядати плоди і брати їх для вживання. Укладайте яблука в один ряд, використовуйте картон або оберніть кожне в газетний папір, щоб плоди не стикалися;

Ящики (дерев'яні) – найпопулярніша тара для зберігання яблук. Якщо ящиків кілька, не заповнюйте їх доверху, щоб при установці один на одного не придавити нижні;

Ящики (з картону) – якщо у вас залишилися непотрібні картонні ящики, вони також можуть стати в нагоді для зберігання яблук. Але перед тим, як наповнювати, обов'язково скріпіть стінки липкою стрічкою для більшої міцності.

Регулярно перебирати

Не забувати періодично перевіряти збереження яблук, викидати зіпсовані, навіть ті, у яких маленькі плями.

За матеріалами Ukr.Media, УНІАН та Сад і город

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