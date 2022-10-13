Буряк можна зберігати у погребі, на балконі або в холодильнику

Буряк – популярний овоч, який займає особливе місце в українській кухні. Його корисні властивості дозволяють вважати буряк справжнім суперфудом. Якщо у вас чи ваших родичів є город, то ви вже знаєте, що іноді під час зберігання буряка взимку трапляється, що він починає підгнивати чи в’янути. Отож збираючи восени врожай, варто не нехтувати правилами зберігання овочів, які насправді зовсім не складні. Незнання елементарних правил і умов може призвести до псування буряка, а кому це потрібно?

Отож пропонуємо основні правила зберігання буряка на зиму у погребі, на балконі та у квартирі.

Особливості і терміни зберігання буряка

Зберігання буряків залежить від кількох факторів:

вибір сорту: для зимового зберігання підходять тільки середньостиглі та пізні сорти;

дотримання агротехніки: при неправильному поливі буряк буде швидко сохнути, а занадто насичений вологою — гнитиме; при передозуванні азотних добрив буряк теж втрачає лежкість;

умови зберігання повинні дотримуватися хоча б приблизно, порушення температурного режиму і вологості призводить до зростання захворювань коренеплоду або до його висихання.

Терміни зберігання буряка:

При підтримці оптимального режиму температури і вологості термін зберігання буряків становить 4-6 місяців, пізні сорти залишаться соковитими до нового врожаю.

Термін зберігання можна продовжити, якщо правильно відбирати коренеплоди. Крім умов цілісності овочів, істотну роль грає їх розмір. Ідеальний розмір буряка — діаметром 10 см. Занадто дрібні коренеплоди швидко втрачають вологу, зморщуються і стають м’якими. Великі — знижують свої смакові якості, мають волокнину структуру.

Підготовка буряка до зберігання

Щоб буряк зберігався максимально довгий період, потрібно забезпечити йому оптимальні умови для зберігання. Першим пунктом у зберіганні буряка буде правильне прибирання овоча з городу. Збирають буряк, як правило, у другій половині осені, при ясній, сухій погоді. Після складання буряк потрібно ретельно просушити: робиться це відразу ж після збирання, якщо погода залишиться сухою і сонячною.

Після просушування буряк очищають від налиплої землі, але при цьому мочити його не можна, тому все робиться насухо. Після того, як два перші етапи (збирання, сушіння) пройдені, можна приступати до сортування. Потрібно ретельно оглянути кожен буряк окремо, відбираючи при цьому биті, підгнилі овочі. На зберігання буряка на зиму потрібно відбирати тільки здорові і міцні екземпляри. Також потрібно повністю обрізати гичку, робити це слід обережно обрізаючи, але в жодному разі не обламуючи її. Після того як всі етапи підготовки завершені можна закладати буряк на зберігання.

Зберігання буряку у погребі

Найчастіше буряк зберігають у погребі, адже там є всі умови і темне прохолодне приміщення ідеально для цього підійде. Як зберігати буряк в погребі правильно?

Найчастіше для зберігання буряків у погребі застосовують пісок, адже він не дає волозі дістатися до буряку, запобігає випаровуванню корисної вологи з самих овочів, а також бореться з виникненням цвілі. Якщо у вас немає піску, можете замінити його на сухий торф або деревну стружку. При зберіганні буряку в погребі також використовують і дерев’яні ящики. Так, буряк великих розмірів потрібно зберігати зверху, а дрібні овочі класти під низ.

Також буряк зберігають у великих поліетиленових пакетах. У таких мішках зберігається близько 35-45 кг буряку, але не варто закривати мішки, бо утворюється парниковий ефект. Час від часу потрібно перебирати буряк, щоб уникнути появи та подальшого розповсюдження сухої гнилі. Заражені овочі усувають або якщо уражене місце невелике, просто вирізують його.

Якщо буряк на зберіганні починає проростати, це означає, що не дотримується оптимальний температурний режим (0 до 2°С). Потрібно негайно обрізати проросле бадилля, щоб воно не витягувало вологу.

Зберігання буряка у квартирі

Якщо у вас немає приміщення для зберігання овочів буряків і доводиться тримати буряк в квартирі, то є декілька порад, які допоможуть робити це правильно.

На балконі. Буряк слід скласти в поліетиленові мішки і помістити їх на балкон, але він обов’язково повинен бути заскленим. Замість мішків можна використовувати дерев’яні ящики, робити все також як і при зберіганні в погребі.

В холодильнику. Якщо у вас немає закритого балкона, то зберігати буряк взимку можна і в холодильнику в поліетиленових пакетах або контейнерах, загорнувши кожен коренеплід в папір чи фольгу. Таким чином вони зберігають свіжість протягом 1-1,5 місяця.

При зберіганні буряку в неочищеному вигляді його варто помістити в пакет перед тим, як закласти в холодильник, також варто особливо уважно дивитися, щоб у ньому не було вологи, оскільки вона сприяє швидкому гниттю овоча.

В морозильнику. Можна нарізати буряк на тертці і залишити в спеціальному морозильному лотку. У такому випадку він довше збережеться, не втрачаючи при цьому своїх корисних якостей.

Іноді буряк зберігають в ящиках при кімнатній температурі, але такий метод не дуже успішний, оскільки термін зберігання за таких умов буде коротким.

За матеріалами Ukr.Media, Cash-flow та Xpert.com

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