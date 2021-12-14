Власники приватного будинку з погребом рідко стикаються з проблемою збереження врожаю. Натомість e квартирі зберігати картоплю значно складніше, адже потрібно знайти прохолодне темне місце. Одні зберігають картоплю на балконі чи в коморі, інші замислюються про холодильник. У будь-якому випадку правильний вибір місця впливає на безпеку товару. Розбираємося, де та як зберігати картоплю правильно у квартирі.

Підготовка до зберігання

Як ми розповідали раніше, для хорошого зберігання картоплі не менш важливими є вибір сорту та правильна підготовка до зимівлі. Ранньостиглі сорти можуть пролежати тільки до листопада, тому для зберігання на зиму краще обирати пізньостиглі сорти. Картоплю потрібно перебрати, відкинувши всі різані, підгнилі, пошкоджені, зеленкуваті та биті бульби, щоб вони не зіпсували увесь урожай. Їх можна використати в їжу відразу.

Картоплю бажано тримати подалі від інших овочів – крім буряка: його можна покласти поверх бульби, він відмінно вбирає вологу та може врятувати урожай від загнивання. Можна для видалення зайвої вологи застелити ящик стружкою або соломою. Перед закладанням на зберігання бульби мають бути сухими.

Багато суперечок викликає питання, чи можна мити картоплю перед закладкою на зберігання. Якщо поверхня буде чистою, на ній буде видно всі дефекти, але вимиті бульби зберігаються не так довго, а на їх просушку потрібен додатковий час. Сушити картоплю в домашніх умовах не дуже зручно, тому багато господинь вважають за краще просто не мити.

У чому зберігати

Картоплі потрібен постійний притік повітря, тому поліетиленові пакети для зберігання не підходять. Можна використати дерев’яні ящики, полотняні мішки або з нетканого матеріалу, плетені короби, а якщо таких немає – то можна просвердлити дірки для вентиляції у пластикових відрах і ящиках.

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Де зберігати

Оптимальна температура зберігання – +5-7°С. Якщо температура буде нижчою, то картопля замерзне, бульби матимуть солодкуватий смак. При більш високій температурі вони почнуть в’янути. Якщо в приміщенні, де збираєтеся зберігати картоплю температура висока, наприклад, у кімнаті, передпокої чи коморі, то повітря охолоджується за допомогою льоду або спеціального пристрою. Дешевше всього використовувати пластикові пляшки з замерзлою водою, які потрібно поставити близько картоплі.

Крім того, приміщення має бути затемненим або ж ящики чи мішки – чимось накриті, аби не допустити попадання світла на картоплю. також важливим є рівень вологості – 85-95%. Коли в приміщенні занадто сухе повітря, потрібно штучно підвищити його вологість. Для цього поруч з урожаєм ставлять ємність з водою.

Найчастіше у квартирах для зберігання картоплі використовують балкон або лоджію. Краще взяти ящик з дошок, а якщо балкон не засклений, то буде потрібно подбати про його утеплення. Внутрішню частину ящика можна обшити пінопластом, що пропускає якусь кількість повітря, а зверху слід накрити будь-якими непотрібними теплими речами – наприклад, старим пледом або ковдрою. Можна зробити два ящики: один трішки більший, інший – менший. Ставимо менший в більший, а простір між ними заливаємо монтажною піною.

При зниженні температури до -5-6°С картоплю з балкона краще прибрати і знайти їй прохолодне місце – біля вхідних дверей, вікна або балкона. Ще одне місце для зберігання картоплі – під мийкою на кухні. Там бульби матимуть оптимальний рівень вологості, і вдасться забезпечити повну темряву. Можна зберігати і в під’їзді – там температури завжди нижчі, ніж у квартирі, проте такий варіант підходить, якщо нема небезпеки, що картоплю вкрадуть.

Не варто картоплю зберігати в холодильнику, бо існує велика ймовірність перетворення крохмалю в цукор, тоді картопля набуде неприродного солодкого присмаку. Якщо ж ви все таки заклали частину картоплі в холодильник, не вживайте її відразу, а дайте полежати 2-3 дні в теплі.

Корисні поради

Намагайтеся якомога частіше перебирати картоплю, прибираючи підгнилі бульби, а ту картоплю, що з ними безпосередньо стикалася, постарайтеся з’їсти в першу чергу. Для захисту від грибкової інфекції або цвілі бульби можна перекласти горобиновим листям, оскільки вони містять речовини, що володіють антибактеріальними і антисептичними властивостями. Стан запасів при зберіганні картоплі в квартирі потрібно періодично перевіряти:

від них не повинен виходити гнильний запах;

ні в якому разі не повинні з’являтися мушки;

коли якісь бульби здаються сумнівними, краще їх викинути.

Якщо, незважаючи на всі зусилля, картопля починає проростати, то рекомендується покласти в коробку яблука або листочки м’яти. Вони сповільнять процеси проростання, але ніяк не вплинуть на смак бульб. Втім, до весни картопля все одно найчастіше проростає, тому потрібно регулярно обривати білі паростки.

Щоб картопля довше зберігалася і не проростала, можна обприскати її регулятором росту Сеньйор Помідор – 25-50 мл на 250 мл води перед закладкою на зиму. Для запобігання захворювання картоплі та знищення хвороботворних бактерій і грибків деякі дачники використовують обробку картоплі окропом. Помістіть картоплю в сітку, і опустіть її на декілька секунд в киплячу воду. Потім просушіть картоплю і покладіть для зберігання.

За матеріалами Poradum, «Аптеки садівника», «Порадника», «Веселого дому», Sadigorod

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