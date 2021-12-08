Різні сорти картоплі мають різні терміни зберігання

Щоб урожай картоплі успішно пролежав усю зиму, потрібно правильно його викласти та зберігати. Якщо ви живете у приватному будинку, для цих потреба можна використати льох, погріб або підвал з хорошою вентиляцією – там найлегше дотримуватися всіх необхідних умов. Розповідаємо, що потрібно зробити, аби картопля пролежала максимально довго.

Підготовка до зберігання

Підготовка картоплі до зберігання починається ще до її викопування. Щоб урожай довго лежав, бульби обов’язково повинні до кінця дозріти, набрати потрібну вагу і зібрати корисні речовини. Викопувати картоплю слід у сонячну суху погоду, після чого її треба підсушити в тіні. Бульби варто перебрати, відкинувши всі різані, зіпсовані та підгнилі.

Різні сорти картоплі мають різні терміни зберігання. Ранні чи середньостиглі долежать до листопада, а середньопізні та пізні – до наступного літа. Краще не змішувати їх в одну купу, щоб не вибирати звідти підгнилі бульби.

Вимоги до приміщення

Приміщення має бути затемненим. Для середньопізніх і пізніх сортів найкраща температура зберігання картоплі протягом зими – +3-6°С, а в кінці лютого, коли почнуться процеси проростання, – +1-2°С. За меншої або більшої температури коренеплоди втратять свої смакові якості.

Якщо температура повітря занизька, можна помістити картоплю в ящики, утеплені старими ковдрами. Якщо зависока – повітря охолоджується за допомогою льоду або спеціального пристрою. Найдешевше використовувати пластикові пляшки з замерзлою водою, які потрібно поставити близько картоплі.

Оптимальна вологість повітря – 85-95%. За меншої вологості бульби будуть виділяти вологу, в’янути і зморщуватися, що обов’язково позначиться на їхньому смаку та лежкості. Якщо в приміщенні занадто сухо, можна поставити відро з водою, яка випаровуючись зволожуватиме повітря.

Як зберігати

Ідеальний варіант для зберігання картоплі – дерев’яні ящики, щоб не було великого навантаження на бульби. Можна також розкласти урожай у мішки (бажано – не до верху), проте в такому випадку потрібно буде періодично перевіряти їх та викидати зіпсовані бульби, щоб не постраждала решта урожаю.

Найпростіший спосіб зберігання – насипом у дощатих загорожах. Оптимальна висота купи при цьому – до 1,5 м, а для пізніх сортів – до 3 м. Також поверх картоплі можна розкласти урожай буряків, які вбиратимуть зайву вологу.

Відмінно зберігається картопля, пересипана піском – 1:10. Якщо поміж бульб закласти листя м’яти, календули, горобини, полину, то урожай менше постраждає від мокрої бактеріальної, сухої фузаріозної та змішаних гнилей. Для захисту покладеної картоплі від мишей агрономи радять розкидати поруч полин.

За матеріалами Ukr.media, Poradum, «Аптеки садівника»

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