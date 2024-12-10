Зібране листя кладуть у поліетиленовий пакет і прибирають у прохолодне темне місце

Багато квітникарів вирощують алое для отримання цілющої сировини, яка допомагає у лікуванні різноманітних захворювань. Щоб правильно обрізати алое в домашніх умовах для заготівлі, потрібно знати певні правила та поради, які дозволяють отримати найбільш активні засоби з соку алое. Детальніше про це пише Ukr.Media.

Правила, яких слід дотримуватися під час збирання листя алое

Для отримання соку можна використовувати виключно зрілі рослини, вік яких становить три роки і більше. Звісно, ви зможете отримати бажане і від молодої рослини, але цілющий ефект у цьому випадку буде незначним. За два тижні до запланованої заготівлі слід припинити полив квітки. Це потрібно для того, щоб збільшити концентрацію корисних речовин у листі. Листя алое забороняється зрізати. Замість цього його слід обережно відокремити руками, щоб не витікав сік. Найкраще для цієї мети підійдуть найстаріші листки, розташовані в нижній і середній частині стовбура.

Зібране листя кладуть у поліетиленовий пакет і прибирають у прохолодне темне місце на два тижні, після чого його промивають, обсушують і подрібнюють за допомогою блендера або мʼясорубки. Потім з отриманої маси отримують сік, загортаючи подрібнену масу в марлю і віджимаючи її.