Найкращий час для обрізки орхідей – це період після цвітіння

Орхідеї – це справжні королеви серед кімнатних рослин, що ваблять своєю красою та елегантністю. Аби милуватися їхнім цвітінням якнайдовше, важливо засвоїти кілька секретів правильного догляду. Одним із ключових є акуратна обрізка. Цей процес не лише сприяє здоров'ю рослини, але й стимулює розвиток нових квітконосів. Як правильно обрізати орхідеї, пише «Доброта».

Чому важлива обрізка орхідей

Обрізка орхідей – це не лише косметична процедура. Вона служить декільком важливим цілям:

стимулювання цвітіння: коректно проведена обрізка може стимулювати рослину до утворення нових квітконосів;

цвітіння: коректно проведена обрізка може стимулювати рослину до утворення нових квітконосів; підтримка здоров'я: усунення пошкоджених чи засохлих частин допомагає попередити захворювання та напад шкідників;

здоров'я: усунення пошкоджених чи засохлих частин допомагає попередити захворювання та напад шкідників; омолодження: видалення старих гілок сприяє оновленню рослини та стимулює зростання нових пагонів.

Види орхідей та особливості обрізки

Всі орхідеї можна розділити на два основних типи:

моноподіальні: мають одну точку росту і ростуть вгору по одному стеблу. До них належать фаленопсиси, ванди та інші;

мають одну точку росту і ростуть вгору по одному стеблу. До них належать фаленопсиси, ванди та інші; симподіальні: мають кілька точок росту і формують нові пагони горизонтально. До них відносяться каттлеї, дендробіуми та інші.

Обрізка моноподіальних орхідей

Саме моноподіальні орхідеї, такі як фаленопсиси, найчастіше піддаються обрізці для стимулювання цвітіння. Після того, як квіти на квітконосі повністю відцвіли, можна виконати одну з таких процедур:

обрізка на 1-1,5 см вище сплячої бруньки: це стимулює ріст нового пагона з цієї бруньки;

повна обрізка квітконоса: якщо квітконос повністю засох, його можна обрізати до основи. Це також може спровокувати появу нового квітконоса.

Обрізка симподіальних орхідей

У симподіальних орхідей обрізка має дещо іншу мету. Зазвичай обрізають старі псевдобульби або засохлі листя. Обрізка квітконосів у цих рослин не стимулює появу нових, оскільки квіти з’являються на нових пагонах.

Найкращий час для обрізки орхідей – це період після цвітіння. Рослина в цей час перебуває у стані спокою і легше переносить стрес.

Кожна орхідея індивідуальна, тому підхід до обрізки може відрізнятися. Якщо ви не впевнені у своїх силах, краще зверніться за консультацією до досвідчених квітникарів.