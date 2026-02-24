Існує одна спеція, яка допоможе прибрати запах риби – це мелений коріандр

Під час смаження навіть свіжа риба може створювати специфічний запах, який швидко поширюється та робить процес приготування не надто приємним. Однак є проста кулінарна хитрість, яка допомагає нейтралізувати запах та зробити страву більш ароматною. ТСН розповідає, яка ж спеція врятує від рибного запаху.

Як позбутися неприємного запаху під час смаження риби?

Існує одна спеція, яка допоможе прибрати запах риби, – це мелений коріандр. Він має властивість нейтралізувати молекули, відповідальні за різкий рибний аромат. Пряні нотки цієї спеції чудово працюють саме під час термічного оброблення риби: коріандр збирає небажані запахи та залишає свій аромат, який не перебиває природний смак риби.

На відміну від лимона, який теж використовують, коріандр не робить аромат різким та діє м’яко, маскуючи неприємний рибний запах.

Як правильно використовувати коріандр під час смаження риби?

Мелений коріандр слід додавати безпосередньо перед смаженням. Для цього вам достатньо лише дрібки. Рибу злегка натріть сіллю, перцем та коріандром, залиште на 5 хвилин, а потім викладіть на гарячу сковорідку.