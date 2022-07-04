Саме так готували гаспачо героїні фільму Педро Альмодовара «Жінки на межі нервового зриву».

«Жінки на межі нервового зриву» – не лише добре кіно, а й ціле кулінарне шоу, влаштоване Кармен Маура



Інгредієнти:

лимон 1 шт.

сіль за смаком

оливкова олія 1 ст. л.

солодкі червоні перці 2 шт.

помідори 1 кг

червоний винний оцет 1 ст.л.

часник 2 зубчики

кілька крапель соусу табаско (можна обійтися без нього)

огірок 1 шт.

гострий червоний перчик 1 шт.

чебрець 1 пучок (якщо його немає можна додати орегано)

1 батон білого хліба

Ідеально для спеки (фото Shutterstock)

Всі овочі та зелень вимити та обсушити. Помідори обдати окропом, зняти шкірку. Розрізати їх 4 частини та видалити насіння. Перці розрізати навпіл та видалити серцевину. Огірок почистити від шкірки. Нарізати помідори, перці та огірок невеликими кубиками. Часник почистити та подрібнити. З хліба зрізати шкірку, м'якуш нарізати кубиками.



Скласти помідори та перці у велику миску. Додати огірок. Гілочки чебрецю розчавити тупим боком ножа та додати в миску разом з часником та хлібом. Посолити. Розім'яти овочі з хлібом до отримання густої однорідної маси.



Додати 1 скл. подрібненого льоду в миску з супом. Додати в суп оцет та 2-3 краплі табаско. Видавити сік лимона. Збити гаспачо в блендері. Додати оливкову олію. Подавати дуже холодним.

Гаспачо варто приготувати відразу баато і заморозити (фото Shutterstock)

Гаспачо можна приготувати відразу багато. Його можна порційно заморозити й використовувати не лише як суп, а і як основу томатного соусу, наприклад для спагеті. Але тоді готувати треба без хліба, його додавати перед подачею.

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