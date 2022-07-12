Як не дивно, ця солодка страва чудова поєднується з м'ясом, особливо з курячим.

Інгредієнти:

паста будь-яка 300-400 гр

абрикоси 6-7 шт.

масло 1-2 ст.л.

джем апельсиновий 4 ст.л. (можна використовувати абрикосовий або замінити на 2 ст. л. меду)

вино біле сухе або напівсолодке 125 мл.

перець рожевий, свіжозмелений.

Виходить солодка паста, проте до неї смачно додавати куряче м’ясо (фото Depositphotos)

Відварити пасту в підсоленій воді (час вказано на упаковці). Поки вона вариться робиться абрикосова заправка.

Абрикоси почистити, вийняти кісточки, розрізати на чотири частини. У банячку розтопити масло, додати джем, вино, перець, перемішати і проварити масу 5-7 хвилин до випарювання рідини. Додати абрикоси та варити 3-5 на слабкому вогні.

У тарілку покласти відварену пасту, зверху покласти абрикоси шматочками і полити трохи винно-апельсиновим соусом.

За бажанням можна прикрасити цілими абрикосами та посипати подрібненими горіхами.