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Солодка паста з абрикосами. Рецепт дняДрина Цвях, 0
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Як не дивно, ця солодка страва чудова поєднується з м'ясом, особливо з курячим.
Інгредієнти:
- паста будь-яка 300-400 гр
- абрикоси 6-7 шт.
- масло 1-2 ст.л.
- джем апельсиновий 4 ст.л. (можна використовувати абрикосовий або замінити на 2 ст. л. меду)
- вино біле сухе або напівсолодке 125 мл.
- перець рожевий, свіжозмелений.
Виходить солодка паста, проте до неї смачно додавати куряче м’ясо (фото Depositphotos)
Відварити пасту в підсоленій воді (час вказано на упаковці). Поки вона вариться робиться абрикосова заправка.
Абрикоси почистити, вийняти кісточки, розрізати на чотири частини. У банячку розтопити масло, додати джем, вино, перець, перемішати і проварити масу 5-7 хвилин до випарювання рідини. Додати абрикоси та варити 3-5 на слабкому вогні.
У тарілку покласти відварену пасту, зверху покласти абрикоси шматочками і полити трохи винно-апельсиновим соусом.
За бажанням можна прикрасити цілими абрикосами та посипати подрібненими горіхами.
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