Пам'ятку архітектури орендує УПЦ МП, яке входить в склад Київської митрополії

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті завершила дослідження щодо наявності ознак афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з РПЦ. За результатами дослідження встановлено, що релігійна організація УПЦ МП, яка орендує комплекс пам’ятки архітектура національного значення, має зв’язки з забороненою церквою в Україні.

Зокрема, за даними Держслужби з етнополітики, встановлено, що Почаївська Свято-Успенська лавра входить до складу Київської митрополії УПЦ. Ця митрополія, за законодавством України визнана афілійованою з Російською православною церквою.

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Також дослідження підтвердило, що статут лаври та документи, які регулюють її діяльність, засвідчують її належність до структури Київської митрополії УПЦ. Окрім цього, встановлено, що Статут Російської православної церкви передбачає входження керівника Почаївської Свято-Успенської лаври до статутних органів управління РПЦ. Дослідницька група перевіряла релігійну організацію Почаївської Свято-Успенської лаври майже місяць – з 24 червня.

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Почаївська Свято-Успенська лавра розташована у місті Почаїв на Тернопільщині. Це комплекс споруд пам’ятки архітектури національного значення, який включає шість будівель, побудованих у XVI–XVII ст. З 1991 року Почаївську лавру орендують представники УПЦ МП. У 2003 році уряд Віктора Януковича прийняв розпорядження про виключення зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської лаври і передав їх у безкоштовне користування представникам РПЦ в Україні на 49 років. 28 листопада 2018 року Кабінет Міністрів України повернув до складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруди Почаївської Свято-Успенської лаври.