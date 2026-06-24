У 2025 році депутати облради вже зверталися з проханням провести таку перевірку

Релігійну організацію УПЦ МП, яка орендує комплекс пам’ятки архітектури національного значення – Почаївську лавру, перевірять на можливі зв'язки із забороненою Російською православною церквою. Перевірка стартує у середу, 24 червня. Про це повідомили в Державній службі України з етнополітики та свободи совісті.

У держетнополітики сформували дослідницьку групу, яка вивчатиме можливі зв’язки Почаївської Свято-Успенської лаври з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні. У ДЕСС зазначили, що перевірку проводитимуть у межах чинного законодавства та з повагою до релігійної свободи. Результати перевірки представлять публічно.

Нагадаємо, у 2024 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із Росією. Президент підписав документ у День Незалежності.

Улітку 2025 року депутати Тернопільської обласної ради вже зверталися до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті щодо перевірки трьох монастирів Української православної церкви московського патріархату. Перевірку просили зробити через ймовірні зв’язки з російською церквою.

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У документі йшлося про:

Почаївську Свято-Успенську лавру;

Почаївський Свято-Духівський монастир Тернопільської єпархії УПЦ МП;

Свято-Богоявленський жіночий монастир Тернопільської єпархії УПЦ МП.

Перші два монастирі розташовані в Почаєві. Свято-Богоявленський жіночий монастир діє в Кременці.

Додамо, що комплекс споруд пам’ятки архітектури національного значення «Почаївська Свято-успенська лавра» з 1991 року орендують представники УПЦ МП. У 2003 році уряд Віктора Януковича прийняв розпорядження про виключення зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської лаври і передав їх у безкоштовне користування представникам РПЦ в Україні на 49 років. 28 листопада 2018 року Кабінет Міністрів України повернув до складу Кременець-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруди Почаївської Свято-Успенської лаври.