Термін виконання припису подовжили після клопотання юристів лаври

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) продовжила для Почаївської лаври термін усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Підтвердження виходу з Київської митрополії УПЦ МП у лаврі мають надати упродовж 60 днів, повідомляє Укрінформ.

Термін виконання припису подовжили після клопотання юристів з Почаївської Свято-Успенської лаври. Як розповів голова ДЕСС Віктор Єленський, така можливість передбачена українським законодавством.

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«У випадку обґрунтованого клопотання виконання припису може бути продовжено на 60 днів», – зазначив він.

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Нагадаємо, перевірка лаври тривала з 24 червня по 21 липня. Представники ДЕСС виявили ознаки афілійованості Почаївської лаври з РПЦ, яка заборонена в Україні. Зокрема встановили, що Почаївська Свято-Успенська лавра входить до складу Київської митрополії УПЦ. Ця митрополія визнана афілійованою з Російською православною церквою. За результатами перевірки релігійній організації винесли припис з вимогами.

«Перша вимога – вийти зі складу Київської митрополії УПЦ, яка визнана афілійованою з РПЦ. Друга вимога – наміснику Почаївської Свято-Успенської лаври митрополиту Володимиру Морозу вийти зі складу Архиєрейського собору РПЦ», – зазначив Віктор Єленський.

У відповідь юристи лаври надіслали клопотання. У ньому зазначено, що намісник Почаївської лаври не має права самостійно ухвалювати рішення про вихід зі складу митрополії.

«Для цього необхідно скликати духовний собор Почаївської лаври, згідно із статутом релігійної організації, що вимагає більше часу. Також матеріали, які отримала релігійна організація – російською мовою, тому потрібно їх перекласти. Йдеться, зокрема, про скриншоти з офіційного сайту РПЦ, де вказано, що митрополит Володимир Мороз є членом Архієрейського собору РПЦ», – пояснив Віктор Єленський.

У відповідь на клопотання ДЕСС надала Почаївській лаврі додаткові 60 днів для виконання припису.



«Через 60 днів ми чекаємо, що вони цей припис виконають. Якщо ж ні, то ця релігійна організація буде визнана афілійованою із забороненою в Україні РПЦ і невідкладно буде подано позов до суду про її припинення», – додав керівник ДЕСС.