У суді мігранти з Афганістану свідчили проти обвинуваченої

Берегівський районний суд визнав винною Маріанну Бідзіля у незаконному переправленні людей через державний кордон і ув'язнив на п'ять років. В опублікованому в судовому реєстрі вироку йдеться, що обвинувачена у січні 2022 року мала перевезти чотирьох громадян Афганістану до Угорщини.

За матеріалами справи, Маріанна Бідзіля 25 січня 2022 року орендувала автомобіль Volkswagen Polo. Наступного дня вона зустрілася з Альбертом Р., який мав виконувати роль провідника, і приїхала забирати мігрантів поблизу курорту «Буковель». Після цього вони приїхали у Берегове й чекали слушного моменту, щоб перетнути кордон.

Переправники одягли мігрантів у камуфльований білий одяг. Надалі Маріанна Бідзіля відвезла їх до місця, неподалік оздоровчо-рекреаційного комплексу «Косино». Переправників та мігрантів зафіксували камери відеоспостереження на автозаправках. Після цього їх викрили представники Служби безпеки України.

У суді Маріанна Бідзіля не визнала провину. За словами обвинуваченої, вона часто користувалася орендою авто. Вона розповіла, що у день затримання на орендованому автомобілі відвозила Альберта Р. до селища Вилок, бо їй було по дорозі. Проте у неї нібито не працювала геолокація і маршрут показував попутник.

«Під час вказаної поїздки, можливо вони зупинялись на автозаправній станції, де виходила до туалету, а пасажир залишався в машині. Обвинувачена зазначила, що про маскувальні халати їй невідомо. Не виключила можливість того, що під час перебування пасажира в автомобілі, він міг щось покласти до багажника. Крім цього, зазначила, що під час поїздки пасажир ні з ким не розмовляв, а лише переписувався телефоном», – йдеться у вироку.

Маріанна Бідзіля також стверджувала, що не отримувала жодних грошей під час поїздки. Однак мігранти зазначили, що саме обвинувачена давала їм маскувальні халати. Один з мігрантів також розповів, що мав заплатити за перетин кордону 7,5 тис. доларів.

Суддя Віталій Михайлишин визнав Маріанну Бідзіля винною у незаконному переправленні людей через держкордон (ч. 2 ст. 332 ККУ) та ув'язнив на п'ять років. Крім цього, їй на рік заборонили працювати у сфері охорони державної таємниці та недоторканності державних кордонів.

Додамо, що суд наприкінці 2024 року зупинив провадження щодо Альберта Р. через його мобілізацію. Однак у березні 2025 року провадження відновили.