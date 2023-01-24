Традиційна напередодні оголошення номінантів на «Оскар» оголошують номінантів на премію «Золота малина», яка відзначає найгірші фільми року.

Цьогоріч найбільше номінацій (вісім) має фільм-учасник Венеціанського фестивалю про Мерилін Монро «Білявка». Не виключено, що він опиниться і серед оскарівських номінантів. Несподівано відразу дві номінації має Том Генкс, який набагато частіше опиняється серед найкращих.

«Переможців» антипремії назвуть 11 березня. Нагадаємо, «Оскар» вручатимуть 12 березня.

Нагадаємо, «Золоту малину» присуджує однойменний фонд, до якого входять понад 600 журналістів, експертів та кіноманів з різних країн.

Номінанти на премію «Золота малина» 2023:

Найгірший фільм

«Білявка»

«Доброї жалоби»

«Морбіус»

«Піноккіо» (діснеївський із Томом Генксом, який не варто плутати з мультфільмом Ґільєрмо дель Торо)

«Русалка та донька короля»

Найгірший режисер

Джадд Апатоу («Бульбашка»)

Колсон Бейкер, Мод Сан («Доброї жалоби»)

Ендрю Домінік («Білявка»)

Роберт Земекіс («Піноккіо»)

Даніель Еспіноса («Морбіус»)

Найгірший актор

Машин Ган Келлі («Доброї жалоби»)

Піт Девідсон («Мармадюк»)

Джаред Лето («Морбіус»)

Сильвестр Сталлоне («Самаритянин»)

Том Генкс («Піноккіо»)

Найгірша актриса

Раян Кіра Армстронг («Та, що запалює поглядом»)

Брайс Даллас Говард («Світ Юрського періоду: Панування»)

Даян Кітон («Мак і Ріта»)

Алісія Сільверстоун («Рекуїн»)

Кая Скоделаріо («Русалка та донька короля»)

Найгірший актор другого плану

Піт Девідсон («Доброї жалоби»)

Мод Сан («Доброї жалоби»)

Ксав'єр Семюел («Білявка»)

Еван Вільямс («Білявка»)

Том Генкс («Елвіс»)

Найгірша актриса другого плану

Адріа Архона («Морбіус»)

Лоррейн Бракко («Піноккіо»)

Пенелопа Крус («Код 355»)

Фань Бінбін («Код 355» та «Русалка й донька короля»

Мира Сорвіно («Ламборгіні: Людина-легенда»)

Найгірший сценарій

«Білявка»

«Доброї жалоби»

«Світ Юрського періоду: Панування»

«Морбіус»

«Піноккіо»

Найгірший ремейк, сиквел чи спін-офф

«Білявка»

«Та, що запалює поглядом»

«Світ Юрського періоду: Панування

«Піноккіо»

«365 днів: Цей день» та «Наступні 365 днів»

Найгірша екранна пара