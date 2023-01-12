Розповідаємо про п'ять кінопрем'єр січня, які можна подивитись в українських кінотеатрах або онлайн, не виходячи з дому.

У кінотеатрах

«Операція “Фортуна”: Мистецтво перемоги»

Operation Fortune: Ruse de guerre, з 5 січня

Новий шпигунський бойовик від майстра жанру Гая Річчі декого розчарував. Проте такий режисер, попри невдачі, все одно залишається у топі списку must see.

У новому фільмі агент британської розвідки Орсон Форчун має відстежити та зупинити торговців небезпечною зброєю.

Проте Орсон усвідомлює, що цього разу він потребує допомоги. Тому він вербує кінозірку Дженні Франческо, щоб той забезпечив надійне прикриття.

У фільмі знімались Джейсон Стейтем, Г’ю Ґрант, Джош Гарнетт, Обрі Плаза.

«Чоловік на ім’я Отто»

A Man Called Otto, з 12 січня

Чергова екранізація роману шведського письменника Фредріка Бакмана «Чоловік на ім’я Уве». Уважні глядачі пригадують зворушливий фільм шведського режисера Ханнеса Холма. Цього разу режисер Марк Фостер запросив на головну роль Тома Генкса, щоб спробувати ще раз розповісти історію буркотливого вдівця-пенсіонера Отто, який бачить розраду у критиці своїх сусідів. Все змінюється, коли поряд з самотнім дідом оселяється молода енергійна сім’я, що змінює світогляд Отто.

На Netflix

«Максим Оса: золото Песиголовця»

З 5 січня

Фільм (на головному фото) знятий за мотивами коміксу Ігоря Баранька, який був виданий ще у 2008 році бельгійським видавництвом. У 2011 році з’явилась його українська версія, а через 11 років нарешті з’явився фільм Мирослава Латіка («Королі репу»).

Восени 1636 року п’ятеро козаків не повернулися на Січ із платнею від польського короля. На зустріч у призначеному місці до Максима Оси (Василь Кухарський) з’являється лише наймолодший із загону козак, напівживий та без грошей. Він показав у лісі місце з замордованими побратимами. Ці землі належать пану Йожефу, який підозрює Максима у вбивствах та крадіжці золота. Аби вибратися звідси живим Максиму Осі доведеться з’ясувати що ж тут сталося.

Історичний детектив знімали на Київщині та у Кам’янці-Подільському.

«Блідо-блакитне око»

The Pale Blue Eye, з 5 січня

Екранізація роману Луїса Баярда (2003 рік). Дія відбувається у 1830-му році. Відставний детектив Август Ландор (Крістіан Бейл) погоджується розслідувати страшне вбивство, що було скоєно у стінах військової академії Вест-Пойнт. На допомогу головному герою приходить курсант Едгар Аллан По, саме той, що згодом стане знаменитим письменником. Режисер Скотт Купер створив стильний костюмований детектив, що занурює у похмуру готичну епоху 30-х років XIX століття.

Окрім Бейла у стрічці знялися Джилліан Андерсон, Шарлотта Генсбур та Люсі Бойнтон. А у ролі По – Гаррі Меллінг, відомий за роллю Дадлі Дурслі у «Гаррі Поттері».

«Загублений пес»

Dog Gone, з 13 січня

Фільм Стівена Гарека заснований на реальних подіях. Батько та син вирушають у мандрівку Аппалачською стежкою, щоб знайти свого пса, адже він потребує спеціальних ліків. Під час цієї подорожі головні герої мають розібратися у своїх зіпсованих стосунках та знайти втрачену довіру. Фільм створений для перегляду усією родиною.