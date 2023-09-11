Йоргос Лантімос став володарем головного призу фестивалю

Журі ювілейного 80-го Венеціанського кінофестивалю під головуванням Демієна Шазелла («Ла-ла-ленд», «Вавилон») назвало цьогорічних переможців.

«Золотий лев», головний приз фестивалю, отримав фільм «Бідолахи» Йоргоса Лантімоса. Головну роль у фільмі зіграла Ема Стоун («Фаворитка», «Ла-ла-ленд»). Її героїня Белла, не витримавши заміжжя з агресивним самодуром, накладає на себе руки. Її повертає до життя вчений-експериментатор Годвін Бакстер, який пересаджує утоплениці мозок її ненародженої дитини. На міжнародну зірку Лантімоса перетворив фільм «Ікло», днями його можна буде побачити на великому екрані.

«Срібний лев» (Гран-Прі) отримав японський фільм «Зла не існує» Рюсуке Хамагуті. Фільм також отримав нагороду журі кінопреси FIPRESCI. Попередній фільм режисера, «Сядь за кермо моєї машини», став справжнім фестивальним хітом і отримав безліч нагород, зокрема і на Каннському кінофестивалі.

Приз за найкращу режисеру здобув Маттео Гароне за фільм «Я – капитан». Головні герої фільму – двоє сенегальських підлітків, які вирушають із Дакара до Європи. Гарроне відомий насамперед за картинами «Гоморра», «Реальність», «Страшні казки», «Догмен», «Піноккіо» тощо.

Спеціальний приз журі – «Зелений кордон» Аґнєшки Голанд. В основі – події гуманітарної кризи 2021 року на білорусько-польському кордоні, де застрягли тисячі мігрантів із Сирії, Іраку, Афганістану. Події показані з трьох точок зору: очима сирійської сім'ї, молодого польського прикордонника та групи волонтерів.

«Зелений кордон» Аґнєшки Голанд

Приз за найкращий сценарій у Гуілермо Калдерона та Пабло Ларрейна («Граф»). Головний герой фільму – чилійський диктатор Аугусто Піночет, який став вампіром. Після 250 років життя він вирішує померти. Ларрейн уже звертався до епохи Піночека у картині «Ні». Щоправда, тоді змальовані події були значно реалістичнішими.

Найкраща актриса – Кейлі Спені за роль у фільмі Софії Копполи «Прісцилла». Вона зіграла роль Прісцилли Преслі, дружини короля рок-н-ролу. Нещодавно великий успіх мав фільм «Елвіс». Цікаво буде порівняти.

Найкращий актор – Пітер Сарсгаард за фільм «Пам'ять» мексиканця Майкла Франко. Дія фільму відбувається у Нью-Йорку. Головні герої – закохані, які намагаються вибудувати відносини всупереч своїм психологічним травм.

Спеціальна премія Марчело Мастрояні у Сейду Сарр («Я – капітан»). Нагорода вручається молодим акторам чи актрисам.

Фільм «Фотофобія» отримав приз Europa Cinemas Label Award. Фільм Івана Остроховського та Павола Пекарчика створений у копродукції Словаччини, Чехії та України, яке представляє кінокомпанія «Артхаус Трафік». Сюжет розгортається на тлі повномасштабного вторгнення та розповідає про життя підлітків, які ховаються у харківському метро та прагнуть побачити світло. Картина брала участь у програмі Giornate degli Autori.

Також у Венеції відбулась прем’єра фільму «Назавжди-Назавжди», що є повнометражним ігровим дебютом Анни Бурячкової. Фільм брав участь у конкурсній програмі Orizzonti Extra. У цій категорії переміг фільм «Щастя» Мікаели Рамазотті.

Знімальна група фільму «Назавжди-назавжди»

Відреставрований фільм «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова показали у програмі Venice Classics, його представила виконавиця ролі Марічки Лариса Кадочикова. «Доба перша» Валерія Коршунова (Україна) була показана у категорії Biennale College Cinema – VR. «Доба перша» – VR-досвід від першої особи, що переміщає відвідувача у ситуацію першого дня повномасштабного російського вторгнення, та дозволяє спробувати пережити внутрішню трансформацію, через якій пройшли українці 24 лютого 2022 року.