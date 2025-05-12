Основою фільму стала пісня «Вже сонце низенько» у виконанні Юлія Донченко

Український музичний короткометражний фільм «Перед світанком» отримав нагороду «Найкраще музичне відео» в Парижі на фестивалі ÉCU (European Independent Film Awards). Про це йдеться на сайті фестивалю.

«Перед світанком» розповідає історію жінки, яка обирає жити всупереч болю і втратам. Її голосом стала Юлія Донченко (відома як співачка Maxima). У її виконанні пісня «Вже сонце низенько» стає прологом до нового дня.

Церемонію нагородження відвідали дипломати Посольства України у Франції. Нагороду від імені України прийняла Світлана Фоменко, радниця посольства та директорка Центру України у Франції.

Режисер фільму Олександр Денисенко приєднався до церемонії онлайн.

«Коли ми знімали “Перед світанком”, ми фіксували стан, що народжується у темряві. Коли все навколо крихке, але життя продовжує пульсувати. Це кіно про вибір — жити, творити, попри все. Ми мріяли, щоб голос України був почутий. І сьогодні ця мрія оживає. І якщо він допоможе комусь подивитися на Україну по-новому — значить, ми не дарма обрали цей шлях», —наголосив режисер у своїй промові.

Над фільмом працювали кінематографісти з України, Польщі, Швейцарії та Канади. Головні ролі виконали польські актори Каміла Ужендовська, відома за фільмом «Кріпачка», який побував в українському прокаті, та Станіслав Ліновскі.

Фільм знімався у 15 мальовничих локаціях західної України, реконструюючи три епохи – XVII, XIX, XXI століття.

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«Перед світанком» вже відібрано в офіційну конкурсну програму понад 20 фестивалів по всьому світу. До кінця року фільм мандруватиме фестивалями Європи, Америки, Австралії та Азії, а онлайн-прем’єра в Україні планується восени.

European Independent Film Awards — це щорічний міжнародний кінофестиваль, Створений у 2006 році, він відбувається у Парижі.

Фільми-конкурсанти оцінюються у 14 категоріях, 7 з яких відкриті для кінематографістів не з Європи.

Засновник і президент ÉCU Скотт Хіллієр — австралійський кінорежисер, який мешкає в Парижі. Він був оператором-постановником документального фільму «Вежі-близнюки», який отримав премію «Оскар» у 2003 році.

крім перегляду фільмів, відвідувачі фестивалю можуть взяти участь у різноманітних майстер-класах. Після кожного перегляду проводяться дискусії, під час яких глядачі ставлять запитання безпосередньо творцям фільмів.