«Кріпачка» (Chlopy) є екранізацієюроману польського письменника Владислава Реймонта

Сотні художників з чотирьох країн взяли участь у створені анімаційного фільму «»Кріпачка». Фільм, що вдало поєднав етніку, традиції європейського села на межі 19 та 20 століть та потужний феміністичний посил з’явиться на екраназ 20 червня.

«Кріпачка» (Chlopy) є екранізацієюроману польського письменника Владислава Реймонта, за який той, у 1924 році, здобув Нобелівську премію. Виконана у форматі мальованої анімації, картина поєднує у собі одразу два мистецьких напрямки: кіно та образотворче мистецтво. Для творчого тандему Дороти Кобєли та Гʼю Велчмана (режисеріа та авторів сценарію) це другий проект у цій техніці, попередній – «З любовʼю, Вінсент» – отримав нагороду найавторитетнішого міжнародного фестивалю анімаційних фільмів в Аннесі та став номінантом на «Оскар».

За сюжетом, красуня Ягна виходить заміж за багатого вдівця Борину. Проте, юність та невимовна жага до справжніх почуттів перемагає і дівчина закохується у сина свогочоловіка Антека. Викриття забороненого кохання розпалює ненависть до неї. Чи вдасться жінці у патріархальному суспільстві дати гідну відсіч кривдникам?

Незважаючи на те, що фільм анімаційний, усіх персонажів у «Кріпачці» грають актори. Кадри з натурних екшн-зйомок стали матеріалом для аніматорів картини. До виробництва стрічки залучили понад 100 художників-аніматорів з чотирьох країн – Польщі, України, Сербії та Литви, які працювали на спеціальних робочих станціях. З українського боку за процес пошуку художників та їх навчання відповідали продюсерки Morefilm Ольга Журженко та Десняна Рожкова.

У фільмі «Кріпачка» олійний живопис межі 19-20 століть поєднаний із технікою кіно та анімації 21-го століття

За словами продюсерів, з початком повномасштабного вторгнення роботи над фільмом довелося призупинити на півроку: за цей час вдалося евакуювати частину художників і забезпечити їх роботою в студії в Польщі, а згодом роботи відновили і в Києві.

У фільмі «Кріпачка» олійний живопис межі 19-20 століть поєднаний із технікою кіно та анімації 21-го століття. Той факт, що Реймонт був яскравим представником модерністського періоду «Молодої Польщі» дав можливість авторам пов'язати його прозу з творчістю художників цього руху. Так, в основу фільму лягли картини понад 30-ти видатних художників.