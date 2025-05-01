У кліпі Христини Соловій та Паліндрома Грибовицький полігон схожий на чорні пляжі

Львівська співачка Христина Соловій та репер Паліндром зняли кліп на пісню «Холодна кров» на Грибовицькому сміттєзвалищі. У кліпі виконавці ходять по полігону, який після чотирьох років технологічної рекультивації обтягнутий спеціальною гідроплівкою і нагадує чорні пляжі.

Кліп на спільну пісню Христини Соловій та Паліндрома «Холодна кров» опублікували на YouTube-каналі репера 28 квітня 2025 року. «Холодна кров» – фінальний сингл з майбутнього, п’ятого альбому Паліндрома «Машина для трансляції снів», що вийде 23 травня.

«Зараз пагорб полігону схожий на пустелю, поступово тут оселяється рослинність та жива природа. Але вже сьогодні можна побачити зайців, лисів, птахів.. Мені здалося, що цей простір пасує до метафори паліндромівського потойбіччя, в якому панує пустота», – пояснив Степан Бурбан, який виступає під псевдонімом Паліндром.

На зйомку кліпу на Грибовицькому полігоні відреагувала Львівська міська рада.

«Це ще одне підтвердження, що територія полігону змінюється. До нас звернулася команда українського співака Степана Бурбана (Паліндром) і Христини Соловій з ідеєю зняти кліп на території Грибовицького полігону. Це мала бути одна з локацій. Ми радо підтримали цю ідею», – зазначили в ЛКП «Зелене місто».

Додамо, що на цьому етапі рекультивації полігон вкритий кількома шарами спеціальної гідроплівки та нагадує чорні пляжі. Чотири роки тривала перша фаза рекультивації полігону, а цьогоріч планують закінчити і другу.

Під час другого етапу рекультивації зроблять дренажне покриття на всій площі полігону, засиплять його шаром ґрунту, висадять багаторічні трави та зроблять резервуар очистки поверхневих вод та для пожежогасіння. У підсумку колишнє сміттєзвалище має перетворитись на парк.