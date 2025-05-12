12 травня у світі відзначають Міжнародний день медсестри. Ця дата приурочена до дня народження британської медсестри Флоренс Найтінгейл, яка під час Кримської війни організувала повноцінний штаб сестер милосердя, до якого приймали всіх охочих. Там їх навчали основ медичної справи, щоб вони могли надавати першу допомогу солдатам.

ZAXID.NET пропонує добірку фільмів про героїзм медсестер, які щодня виконують свою роботу та рятують життя.

«Пильнування вночі» (1940)

Медсестра Анна Лі бере на себе фатальну помилку, яку зробила її сестра Люсі. Через це вона втрачає роботу та переїжджає до іншого міста. Там вона влаштовується на роботу в іншу лікарню й закохується в доктора Роберта Прескотта. Долаючи перешкоди й особисту трагедію, Анна і Прескотт працюють разом, щоб боротися з епідемією кору.

«Англійський пацієнт» (1997)

Один із найвідоміших фільмів, присвячених медсестерам, що працювали в умовах війни. Фільм отримав найпрестижніші нагороди, включно з «Оскаром». Сюжет фільму оповідає про пілота, який в останні тижні війни опиняється під опікою молодої медсестри на ім’я Ханна. Дівчина не кидає свого підопічного в найскладніший момент, а він ділиться із нею історією життя.

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«Діти міс Еверс» (1997)

Проєкт HBO, що отримав високу оцінку критиків. Від імені медсестри Юніс Еверс він розповідає про медичний експеримент, який проводили в штаті Алабама впродовж кількох десятиліть поспіль. В реальному житті він відомий як дослідження сифілісу в Таскігі.

«Спогади про майбутнє» (2014)

Британська драма про юну Віру Бріттен, чиє спокійне життя перериває Перша світова війна. Її брат Едвард і наречений Роланд ідуть на фронт, а вона замість навчання в Оксфорді наважується стати медсестрою в прифронтовій зоні. Там їй доводиться лікувати не лише поранених британців, а й німців. Поступово війна забирає в неї близьких, а Вірі доводиться з кожним днем ставати щораз сильнішою і самостійнішою.

«Непорочні» (2016)

Французько-польська історична драма. Сюжет фільму оповідає від імені молодої медсестри Червоного Хреста Матильди Больє, яка після закінчення Другої світової війни приїжджає до Польщі. Там вона знайомиться з монахинею, яка просить її по допомогу. Кілька послушниць монастиря завагітніли після зґвалтування радянськими солдатами. Фільм знятий на основі реальних подій.