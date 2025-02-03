3 лютого у світі відзначають день лікарки. Його було запроваджено на честь американки Елізабет Блеквелл (3 лютого 1821 — 31 травня 1910), яка є першою у світі жінкою, котра здобула медичну освіту у США.

Очевидно, не могла ця тема не знайти свого відображення у кіно.

Проте за підрахунками експертів, представленість жінок-лікарів у кіно кожне десятиліття збільшується лише приблизно на 2%: з 16,6% у 1990-х роках до 18,6% у 2010-х та 20,8% у 2020-х. Число фільмів, що зображають хоча б одну жінку-лікаря, збільшилося за цей період із 27,8% до 29,1%. Найчастіше такі героїні з'являлися у фільмах про медицину, авторами яких були жінки. Як, наприклад, у популярному серіалі «Анатомія Грей», створеному шоу-раннеркою Шондою Раймс.



Нагадаємо сьогодні про п’ять фільмів та серіалів, де у центрі подій – лікарка.

«Дівчина у білому»

The Girl in White, 1952, режисер Джон Стерджес

Джун Еллісон зіграла дівчину Емілі Даннінг, яка переїхала до нового району в Нью-Йорку із сім'єю. Коли її вагітна мати народжує, вона звертається по допомогу до лікаря Йоманс. Емілі дізнається, що лікар – жінка, на ім'я Марі Йоманс, яка продовжує займатися своєю справою та доводити відданість професії навіть попри сексистські насмішки колег-чоловіків.

Під враженням від майстерності Йоманс юна дівчина вирішує вступити до медичної школи в університеті Корнелла. Емілі доводиться не раз зіткнутися з несприйняттям жінок у медицині та відмовами у стажуванні чи роботі.

Фільм заснований на історії життя Емілі Даннінг Баррінгер, яка була першою у світі жінкою, яка закінчила ординатуру з хірургії.

Доктор Квін: Жінка-лікар

Dr. Quinn, Medicine Woman, серіал, 1993-1998

Події серіалу, де у головній ролі знялась Джейн Сеймур, розгортаються у 1860-х роках. Мікаела Квін залишає Бостон та переїжджає до прикордонного містечка Колорадо-Спрінгс, де вона рішуче налаштована домогтися визнання серед місцевих жителів. Попри негативну реакцію на її спроби стати міською лікаркою, Квін швидко заводить нових друзів.

«Анатомія Грей»

Grey's Anatomy, серіал, з 2005

Після того, як серіал продовжили на 20-й сезон, він став найдовшим медичним серіалом в історії.

У центрі подій молода хірургиня, Мередіт Грей, що працює у міській лікарні Сіетла, і її колеги, такі ж лікарі-початківці, як вона. Хірурги, не покладаючи рук, оперують і закохуються, заводять історії хвороби й службові романи, зберігають свої лікарські таємниці, борються з ускладненнями в пацієнтів і у власному особистому житті. І найчастіше відносини із протилежною статтю хвилюють їх не менше, ніж питання набуття ними професійного досвіду.

Протягом попередніх сезонів Мередіт та її колеги з інтернів стають досвідченими лікарями.

«Невідома»

La fille inconnue, 2016, режисери Жан-П'єр Дарденн, Люк Дарденн

Цей фільм режисерів Жан-П'єра та Люка Дарденнов розповідає про молоду та амбітну лікарку Женні Девін з Бельгії. Коли вона завершує останню зміну у невеликій приватній практиці у Льєжі, у двері клініки дзвонять. Женні надто втомилася та вирішує проігнорувати дзвінок, вважаючи, що це, напевно, не екстрений випадок, а час прийому пацієнтів давно закінчився.

Наступного дня Женні дізнається, що людиною, яка намагалася зайти до клініки минулої ночі, була молода темношкіра дівчина. Вранці її знайшли мертвою біля річки з проломленим черепом. Жанні починає власне розслідування.

Головну роль у фільмі зіграла Адель Енель, відома за стрічкою «Портрет дівчини у вогні». Картина претендувала на «Золоту пальмову гілку» Каннського кінофестивалю.

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«Як там Катя?»

2022, режисерка Крістіна Тинькевич, на головному фото



Фільм «Як там Катя?» розповідає історію про лікарку швидкої допомоги Анну. Головна героїня самостійно виховує неповнолітню доньку й шукає кращого життя для себе й неї. Якось перед Анною постає проблема, для розв’язання якої вона має переступити через власні цінності. Ідея створення повного метра в режисерки виникла після зйомок короткометражного фільму Solatium.

У фільмі зіграли Анастасія Карпенко, Катерина Козлова, Тетяна Круліковська, Олексій Череватенко, Ірина Островська, Віктор Жданов й інші.

Світова прем’єра фільму відбулась на 75-му кінофестивалі в Локарно в конкурсній програмі Concorso Cineasti del presente. Картина виграла спеціальний приз журі Ciné+, а Анастасію Карпенко відзначили як найкращу акторку.

У 2023 році фільм «Як там Катя?» також обрали найкращим фільмом національного повнометражного конкурсу київського міжнародного кінофестивалю «Молодість». Загалом фільм показали на понад 30 кінофестивалях по всьому світу.