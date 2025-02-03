Останній місяць зими дуже гарячим: виходять серіали по готель у Таїланді, нову адвокатську контору в Лос-Анджелесі, таємні листи Джейн Остін та останню жінку, яку повісили У Великій Британії. Тож дивіться найцікавіше.

«Міс Остін»

Miss Austen, прем’єра 2 лютого, ВВС

Екранізація бестселера Гілла Горнбі розповідає про сестру знаменитої британської письменниці Джейн Остін Кассандру.

Протягом усього життя сестри близько спілкувалися, аж до смерті письменниці 1817 року. Після цього Кассандра спалила більшість листів від своєї покійної сестри. Історія починається з приїзду Кассандри до подруги Ізабелли, щоб знайти особисте листування своєї сестри, яке, як вона вважає, може назавжди зіпсувати її репутацію.

Читаючи знайдені листи, дівчина занурюється в безодню дитячих спогадів, переживань, сімейних чвар і розбитих надій, що стали джерелом натхнення для відомої письменниці.

Головну роль у стрічці виконала Кілі Гоуз, відома за роллю Луїзи Даррел у серіалі «Даррели», а роль її сестри Джейн Остін – Петсі Ферран.

«Білий лотос»

The White Lotus, прем'єра 16 лютого, HBO Max, на головному фото

Попри те, що серіал випускає уже третій сезон, ми помістили його у новинки, адже події кожного сезону – окрема історія, яка розгортається навколо різних об'єктів вигаданого готельного бренду. Разом з героями глядачі уже побували на Гаваях та Сицилії. Цього разу події відбуватимуться у Таїланді.

Сюжет розгортатиметься навколо групи, що складається з представників різних поколінь: патріарха, керівниці корпорації, акторки, пари матерів, дружини із заміського клубу, невдахи і йога. Повернеться Наташа Ротвелл з першого сезону з новачками Леслі Бібб, Джейсоном Айзексом, Мішель Монаген, Керрі Кун, Паркер Поузі, Дом Хетракул, Тайме Таптхімтонг, Крістіаном Фріделем, Морганою О’Райлі тощо.

Серіал отримав п'ять нагород «Еммі», робота над четвертим сезоном уже розпочалась.

«Жорстоке кохання: історія Рут Елліс»

A Cruel Love: The Ruth Ellis Story, прем’єра 17 лютого , BritBox

Мінісеріал розповідає історію Рут Елліс, молодої менеджерки нічного клубу, насильницькі стосунки з чоловіком, якого вона холоднокровно вбила, арешт, судовий процес і подальшу юридичну боротьбу за її звільнення перед тим, як вона стала останньою жінкою, яку повісили у Великій Британії.

Головну роль зішрала Люсі Бойнтон.У серіалі також з’являться Тобі Джонс, Лорі Девідсон, Марк Стенлі, Джульєтта Стівенсон, Джо Армстронг, Артур Дарвілл, Найджел Гейверс, Тобі Стівенс.

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«Тисяча ударів»

A Thousand Blows, прем’єра 21 лютого, Hulu

Серіал від творця «Гострих картузів» розповідає про двох друзів з Ямайки, які потрапляють у кримінальне підпілля лондонського Іст-Енду 1880-х років. Тут вони зустрічають Мері Карр (Ерін Доерті), лідерку жіночого злочинного угруповання «Сорок слонів».

Спочатку Єзекія (Малахі Кірбі) і його друг Алек (Френсіс Лавголл) намагаються знайти себе як боксери. Стівен Грем виконує роль боксера на ім'я Шугар Гудмен, який твердо налаштований захистити свою територію від вискочки Єзекії.

«Форс-мажори: Лос-Анджелес»

Suits: L.A., прем’єра 23 лютого, NBC

Драма розповість про юриста з Лос-Анджелеса, який, рятуючи фірму під час кризи, змушений йти проти своїх принципів. Головні ролі виконали Стівен Амелл та Джош Макдермітт. Серіал є спін-офом «Форс-мажорів» (інша назва – «Костюми»).

Глядачів інтригують за допомогою знайомого за оригінальним серіалом саундтреку та появою Гарві Спектера (Гебрієл Махт).

У новому проєкті головну роль Теда Блека грає Стівен Амелл. Його герой, колишній прокурор з Нью-Йорка, який перебрався до Каліфорнії та заснував юридичну фірму. Справи в нього йдуть не найкращим чином, і героєві доводиться займатися тим, що колись він так зневажав.