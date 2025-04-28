Серіали про лікарів користуються популярністю не лише серед медиків, а й серед звичайних глядачів, яким також хочеться зазирнути у світ медицини. Герої таких серіалів щодня рятують життя, часто ризикуючи власним, й нерідко допомагають пацієнтам вирішувати особисті драми.

ZAXID.NET пропонує добірку медичних серіалів із захопливим сюжетом, від яких важко відірватись.

«Хороший лікар» (2017)

Серіал заснований на однойменному корейському телесеріалі. У центрі сюжету – молодий лікар Шон Мерфі, що має діагноз аутизм і синдромом Cаванта, але водночас унікальні здібності. Мріючи про медичну карʼєру, герой зважується на переїзд у велике місто, щоб влаштуватися в хірургічне відділення престижної лікарні. Незважаючи на складності в комунікації, внутрішній страх та скептицизм колег, Шон готовий працювати не покладаючи рук, щоб довести всім, що його незвичайний дар допоможе врятувати чимало життів.

«Новий Амстердам» (2018)

Драматична історія про Макса Гудвіна, якого призначають директором лікарні. Він прагне запровадити в медзакладі кардинальні зміни, що подобається далеко не всім. Тому Макс стикається з недовірою колег, проте його рішучість і бажання діяти дають свої результати. Серіал тісно повʼязаний із подіями, які відбувалися в світі упродовж років зйомок, зокрема цілий сезон присвячений пандемії коронавірусу, а останній сезон містить серію про біженців з України, які переїхали в США через війну.

«Клініка» (2001)

Один із найстаріших ситкомів американського телебачення, присвячений лікарям. Серіал оповідає про молодих медиків Джона Доріана та його друга Крістофера Терка, які на початку серіалу тільки-но закінчили навчання та вийшли на роботу як інтерни. У лікарні вони знаходять нових друзів і нові труднощі як професійні, так і особисті. Значне місце в проєкті посідають і любовні лінії, що робить серіал захопливим всі 9 сезонів. На відміну від класичних ситкомів, «Клініку» знімали за допомогою однієї камери і за відсутності глядачів.

«Реанімація» (2015)

Події драматичного серіалу відбуваються у відділенні реаніматології шпиталю «Енджелс Меморіал» – одного з найвідоміших лікувальних закладів США. Саме тут розпочали стажування молоді ординатори, яким довелося пройти чимало випробувань та отримати безцінний досвід. Лікарі дізналися, як надавати швидку допомогу, коли ресурси і лікаря, і пацієнта – вичерпані. Герої віддають усі сили кожному хворому та готові боротися до останньої секунди потерпілого.

«Пульс» (2025)

У центрі історії – Денні Сіммс, молода, але вже досвідчена лікарка швидкої допомоги, яка отримує підвищення у найнапруженішому травматологічному центрі. Замість радості на неї чекає хвиля тиску, відповідальності та нових викликів. Крім того, Денні змушена працювати разом із Ксандером Філліпсом, харизматичним, але складним колишнім керівником відділення, з яким у неї розгортається непростий роман. Їхні почуття вибухають з новою силою, але старі образи і конфлікти загрожують зруйнувати і стосунки, і командну роботу.

«Лікарня Нікербокер» (2014)

Американський телесеріал, дія якого відбувається на початку ХХ ст. Серіал розповідає про особисте життя і кар’єру талановитого хірурга Джона Текері, а також діяльність приватної нью-йоркської лікарні «Нікербокер», існування якої опиняється під загрозою через фінансові негаразди.