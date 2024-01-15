Головні ролі зіграли Наталі Портман та Джуліана Мур

Вийшов український трейлер фільму Тода Гейнса «Травень, грудень», головні ролі в якому зіграли Джуліанна Мур та Наталі Портман.

Світова прем’єра картини відбулась на минулорічному Каннському фестивалі. Також картина мала кілька номінацій на «Золотий глобус» та інші нагороди.

Коли Грейс (Джуліана Мур) було 36 років, вона закохалася у 13-річного Джо (Чарльз Мелтон). Їхні стосунки стали приводом для пліток і набули максимального розголосу в ЗМІ, а Грейс засудили до ув’язнення. Двадцять років по тому Грейс і Джо одружені, а в Голлівуді збираються знімати про них кіно. Актриса Елізабет (Наталі Портман) приїжджає до будинку пари, щоб краще зануритись у їхню історію.

У прокат фільм вийде 1 лютого.