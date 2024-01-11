Емі Вайнхаус померла влітку 2011 року

Вийшов перший трейлер байопіку про співачку Емі Вайнхаус «Повертаючись до нормального життя» (Back to Black). Режисеркою є Сем Тейлор-Джонсон, відома завдяки байопіку «Стати Джоном Ленноном» та першій частині трилогії «П'ятдесят відтінків сірого», повідомляє Variety.

Автори картини обіцяють заглибиться в життя та кар'єру Вайнхаус, починаючи з початку 2000-х років, коли вона співала джаз у Північному Лондоні, та закінчуючи її сходженням до слави як співачки, що отримала «Греммі» з хітами Rehab та Back to Black.

Образ Емі Вайнгауз у фільмі втілила 27-річна англійська актриса Маріса Абела (епізодична ролі у фільмі «Барбі» та серіали «Кобра», «Індустрія»). Роль колишнього чоловіка співачки Блейка Філдера-Сівіла, який надихнув її на написання найвідоміших хітів та підсадив на наркотики, виконає британський актор Джек О'Коннелл («Нескорений», «Північні води», «Феррарі»). Роль батька співачки Мітчелла Вайнхауса виконав Едді Марсан («Шерлок Голмс», «Джентльмени»), а її мати Дженіс зіграла Джульєт Коуен (серіали «Це життя», «Молокососи»). Мабуть, найвідомішою у касті є актриса Леслі Менвілл («Корона», «Місіс Гарріс їде в Париж»), яка зіграла бабусю співачки.

Прем'єра фільму запланована на весну 2024 року.

Нагадаємо, Емі Вайнхаус померла влітку 2011 року в Лондоні у віці 27 років. Пізніше стало відомо, що причиною смерті стало алкогольне отруєння.