Олександр Яковець – новий командувач Сил підтримки ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 4 березня, звільнив 50-річного генерал-майора Дмитра Герегу з посади командувача Сил підтримки Збройних сил України. Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.

Указами №140/2024 та №141/2024 Володимир Зеленський звільнив генерал-майора Дмитра Герегу та призначив бригадного генерала Олександра Яковця новим командувачем Сил підтримки ЗСУ.

Олександр Яковець – бригадний генерал ЗСУ. З лютого 2020 року обіймав посаду начальника інженерних військ Сил підтримки ЗСУ. З 2009 до 2018 року був командиром 91-го окремого полку оперативного забезпечення. Під його керівництвом проводилися операції з розмінування місцевості та фортифікаційні обладнання другого рубежу оборони в Донецькій області.

Звільнений Дмитро Герега з початком антитерористичної операції на Сході України брав безпосередню участь у бойових діях з 2014 року. Під його керівництвом були здійснені заходи інженерного забезпечення дій підрозділів 8-го армійського корпусу в районі проведення бойових дій.

Неодноразово залучався до виконання завдань у рамках операції Об'єднаних Сил на території Донецької та Луганської областей. Посаду командувача Сил підтримки ЗСУ Дмитро Грега обіймав з серпня 2021 року.

Зазначимо, що Сили підтримки ЗСУ призначені для оперативного забезпечення військ. Зокрема інженерної підтримки, радіоелектронної боротьби (РЕБ), радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ), топографічного та гідрометеорологічного забезпечення.

Нагадаємо, 8 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський оголосив про звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. На посаду головнокомандувача ЗСУ Зеленський призначив командувача Сухопутних військ ЗСУ 58-річного генерал-полковника Олександра Сирського.

9 лютого 2024 року Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шапталу. На цю посаду президент призначив 54-річного генерал-майора Анатолія Баргилевича.

29 лютого 2024 року, Володимир Зеленський звільнив 52-річного генерал-майора Олега Гуляка з посади командувача Сил логістики Збройних сил України. На цю посаду призначили бригадного генерала Володимира Карпенка.

До слова, 2 березня 2024 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський отримав карт-бланш на проведення обґрунтованих необхідних кадрових перестановок в армії.