Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (ліворуч) та президент України Володимир Зеленський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський отримав карт-бланш на проведення обґрунтованих необхідних кадрових перестановок в армії. Про це у вечірньому відеозверненні у суботу, 2 березня, повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, від головнокомандувача ЗСУ очікуються конкретні пропозиції щодо подальших змін та дій на фронті.

«Щодня – доповіді військових. Щодня Головком та командувачі на фронті, саме там, де потрібно. У Головкома – карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах – будь-які. На початку тижня після повернення генерал-полковника Сирського з фронту я очікую його з детальною доповіддю та конкретними пропозиціями щодо подальших змін і наших дій», – зазначив Зеленський.

За його словами, всі українські командири повинні знати фронт, відчувати фронт та реальні потреби українських військових.

«Мають реально бути із солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей», – сказав він.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше Олександр Сирський повідомив, що до деяких бригад відправив фахівців, аби ті передали свій досвід їхнім штабам. Крім того, він зазначив, що змушений приймати кадрові рішення у випадку, коли командири тих чи інших бригад не володіють ситуацією, а їхні дії загрожують життю та здоров’ю підлеглих.