Сирський незадоволений командирами деяких бригад та заявив про кадрові зміни

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про кадрові зміни серед командирів бригад, «дії яких несуть загрозу життю та здоровʼю підлеглих». Про це Олександр Сирський повідомив 2 березня на своїй сторінці у Telegram.

«Продовжую працювати на Східному фронті. Протягом трьох днів цілком стало зрозуміло чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим – ні», – зазначив головком.

Він наголосив, що успішність виконання завдань насамперед залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності приймати адекватні та виважені рішення і розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань та за життя і здоровʼя своїх підлеглих.

«Безумовно, велике значення відіграє рівень підготовки та злагодженості штабу бригади, через який командир здійснює свої повноваження. Тому, в окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, мною відправлені групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги. За результатами заслуховування командирів бригад та їхніх заступників були прийняті всі необхідні рішення з забезпечення резервами, боєприпасами, БПЛА та іншим обладнанням», – наголосив Сирський.

За його словами, в окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, потрібно приймати кадрові рішення.

Сирський також відзначив дії військовослужбовців 54 ОМБР, які влучним артилерійським вогнем у поєднанні з грамотним мінуванням знищили дві колони бронетехніки противника, а також стійкість та мужність бійців 25 ОПДБР та 47 омбр в боях за Орлівку та Бердичі, рішучість і сміливість воїнів 79 ОДШБР під час відбиття ворожих атак в районі Новомихайлівки.

Головнокомандувач також заявив про позитив після заміни однієї з бригад на передньому краї після двох років безперервних боїв та переміщення в тил для відновлення боєздатності. Ймовірно, йдеться про 110 окрему механізовану бригаду імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка обороняла Авдіївку.