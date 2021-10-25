Додаткову дозу вакцини від Covid-19 на даному етапі в Україні рекомендуватимуть не всім категоріям населення. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, минулого тижня відбулося засідання Національної технічної групи експертів, яка сформулювала чіткі рекомендації щодо введення так званої додаткової дози.

Перш за все ця доза буде рекомендована тим, які мають імуно-скомпроментовані або імуносупресивні стани.

«Якщо говорити про деталі, то вакцина буде рекомендована тим людям, які пережили трансплантацію органів, які постійно приймають імуносупресивні препарати, мають імунодефіцитні стани первинні або придбані. Для цих категорій були прописані чіткі рекомендації», – зазначив Кузін.

Головний санлікар також додав, що розглядалося питання про загальне введення бустерної дози вакцини, але рішення поки ще не прийнято.

Хоча раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко каже, що в Україні найімовірніше буде бустерне тобто додаткове щеплення від коронавірусу. За його словами, додаткова вакцинація скоріше за все буде, але МОЗ ще не визначилось з її форматом.