Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни не вводити заборони на польоти для південноафриканських країн через стурбованість новим варіантом коронавірусу. Про це пише AP.

Регіональний директор ВООЗ з питань Африки Матшідісо Моеті закликала країни дотримуватися міжнародних норм охорони здоров’я, щоб уникнути обмежень на подорожі.

«Запроваджені обмеження не повинні бути надмірно інвазивними, а повинні науково обґрунтовуватися відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил, визнаними в понад 190 країн», – заявила Моеті.

Доктор Френсіс Коллінз, директор Національного інституту здоров’я США, підкреслив, що поки немає даних, які б свідчили, що новий варіант викликає більш серйозне захворювання, ніж попередні варіанти Covid-19.

ВООЗ заявила, що нарощує підтримку щодо виявлення нового штаму в Африці, а також щодо того, аби забезпечити необхідну наявність тестів для виявлення «Омікрону», і готова надати для цього додаткову допомогу.

Новий штам коронавірусу B.1.1.529, або «Омікрон», вперше виявили у зразках, зібраних 11 листопада в Ботсвані та 14 листопада у ПАР. Відтоді цей штам також підтвердили у Бельгії, Гонконгу, Ізраїлі, Німеччині, Великій Британії, Італії, Нідерландах, Австралії. У Чехії та Австрії також повідомляли про підозру на зараження цим штамом.

Наразі відомо, що цей варіант коронавірусу має близько 30 мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження людини, яка вже перехворіла на Covid-19. Низка країн вже ввели жорсткі обмеження для туристів через новий штам.