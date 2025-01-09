У четвер, 9 січня, у Львові на базі спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву «Електрон» ім. Б. Кокота, що на вул. Грабовського, 11, влаштували безкоштовне тренування зі стрільби з лука для ветеранів, військових та їхніх рідних.

Серед учасників тренування – Василь Курелович. Втратив дві ноги та пошкодив руку захисник у 2023 році на Запорізькому напрямку під час контрнаступу Збройних сил України. Зараз він є пацієнтом Superhumans center.

«Я давно хотів попробувати стрільбу з лука, сьогодні вийшло приїхати. Такі події потрібні, бо, раніше була така думка, що після поранення суспільство відкидає ветеранів, людей з інвалідністю, але зараз змінилася політика стосовно нас. Тепер залучають військовослужбовців, поранених на реабілітації, до всяких адаптивних видів спорту», – розповів боєць 14-ї бригади Василь Курелович.

Перед початком тренування свої вміння продемонстрували ветерани, які займаються стрільбою з лука вже професійно. Далі за лук взялися новачки. Все, що їм потрібно знати, розповідають фахівці у цій справі.

Після чітких рекомендацій досвідченого стрільця Дмитро Гарлє вже з четвертого пострілу потрапляє прямісінько в ціль.

«Мені сподобалося, дуже круто. Я вперше стріляю з лука. Тут головне слухати, що говорить інструктор», – зазначив Дмитро Гарлє.



Надалі всі охочі зможуть продовжити безкоштовно займатися стрільбою з лука. Їхньою тренеркою буде Тетяна Ящишин – майстриня спорту України, магістерка спорту, багаторазова чемпіонка та призерка всеукраїнських і міжнародних змагань. Вона каже: стріляти можуть усі, незалежно від поранень. Головне – бажання та гарний настрій.

«Треба насамперед звертати увагу на їхнє самопочуття, на больові відчуття, на амплітуду рухів і пристосовуватися до специфіки. Наприклад, у ветерана може бути дві руки, але одна може працювати погано, тоді ми переводимо його на іншу руку, також можна стріляти зубами. Це був спосіб реабілітації ветеранів під час Другої світової війни. Оскільки ми живемо в таких реаліях, що в нас надзвичайно велика кількість ветеранів з різними травмами, важким психологічним станом, у нас є потреба їхньої реабілітації», – розповіла тренерка з адаптивної стрільби з лука Тетяна Ящишин.

Згодом захисники зможуть брати участь у змаганнях.

«Стрільба з лука є в програмі комплексних змагань “Ігри Незламних”, які ми з командою проводили минулого року й плануємо проводити у цьому році. Плануємо їх масштабувати й навіть зробити міжнародними, запросити військових з інших країн. Тому хочемо, щоб військові не просто брали участь, а й готувалися до цих змагань», – сказала керівниця відділу спорту військових Львівської міськради Орися Дем’янюк.

Тренування для охочих стріляти з лука вправно відбуватимуться двічі на тиждень: щовівторка та щочетверга з 09:00 до 11:00.