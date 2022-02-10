Остапові Гірняку усього 15 років, а він уже майстер спорту. Львівський ліцеїст переміг на чемпіонаті України з радіоспорту. Львів’янин розповів ZAXID.NET про змагання та свою перемогу.

Остап Гірняк навчається на першому курсі Львівського державного ліцею ім. Героїв Крут. А ще вже декілька років на дозвіллі хлопець відвідує гурток при обласній організації Товариства сприяння обороні України. Там є колективна радіостанція, де підліток відточує майстерність.

Хлопець скромно розповідає про свої здобутки та перемогу: «Мені спочатку, якщо чесно, не дуже вірилось. А потім я усвідомив і був дуже радий. Це дає мотивацію займатися й надалі радіоспортом для того, щоб виступати вже і на міжнародному рівні та займати призові місця».

Змагання тривали у три етапи: телефонний радіозв’язок, телеграфний (азбука Морзе) та цифровий. Остапові вдалося зв'язатися з майже трьома сотнями учасників і стати справжнім снайпером ефіру. Ліцеїст каже: такий вид спорту зараз дуже актуальний.

«Радіоспорт – це військово-технічний спорт. Тим паче, що зараз на сході країни війна. І коли не буде мобільного зв'язку чи інтернету, то можна комунікувати за допомогою радіозв'язку», – пояснює ліцеїст.

А ще звання чемпіона допомогла здобути любов до фізики. Адже без хорошого знання цього предмету перемогти важко. Учителька фізики ліцею ім. Героїв Крут Оксана Новотна розповідає: «Остап завжди виконував усі домашні завдання, приходив на консультації, ніколи не соромився ставити питання. Але я була здивована, коли дізналася новину. Чому? Бо він нікому не сказав! У нас в навчальному закладі ніхто навіть не знав, що маємо таку талановиту дитину!».

Рідні також пишаються Остапом. І звикають до думки, що у їхній сім'ї тепер є чемпіон.

«Мені тренер Остапа написав, що мій син став чемпіоном України. Я була шокована! Навіть не знала, що говорити, емоції переповнювали! Пишаюся, що маю такого сина!», – ділиться враженнями мама ліцеїста Віра Гірняк.

А своє майбутнє юний майстер спорту бачить за військовою справою.

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