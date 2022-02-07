Остап Гірняк випередив 49 значно титулованіших спортсменів

Львів’янин Остап Гірняк став переможцем чемпіонату України з радіоспорту «на місцях», який відбувся упродовж січня цього року. Спортсмени змагались онлайн зі зручних для себе просторів.

Змагання відбулись у три тури – телефонний радіозв’язок, телеграфний радіозв’язок (азбука Морзе) та цифровий радіозв’язок (комп’ютерний).

«Сенсацією став виступ 16-річного львів'янина Остапа Гірняка, який у радіозв'язку на коротких хвилях з телефону провів за 4 години 272 радіозв'язки, випередив 49 значно титулованіших снайперів ефіру і заслужено став чемпіоном України», – повідомили у понеділок, 7 лютого, в управлінні молоді та спорту Львівської ОДА.

Окрім того, вчергове підтвердив свій рівень майстра спорту міжнародного класу ветеран українського радіоспорту Володимир Гордієнко, який став бронзовим призером чемпіонату України серед радіотелеграфістів.

Успішно виступила і юніорська команда області у складі Юрія Кокотайла, Анни Повідайко та Соломії Дикої, які посіли загальному заліку п’яте місце та виконали норматив кандидатів у майстри спорту України.

Радіоспорт – технічний вид спорту, який включає в себе дисципліни, пов'язані з поняттям «радіо», тобто безпровідникове передавання повідомлень.