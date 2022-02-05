Місцем проведення чемпіонату стане академія футболу ФК «Рух» у Винниках

Львів визначили одним із міст проведення чемпіонату світу з футболу серед учнів, який пройде у липні 2023 року. У п’ятницю, 4 лютого, Міносвіти за участі керівництва Львівської ОДА провели засідання організаційного комітету, узгодили план заходів підготовки до змагань та їх фінансування.

«У липні 2023 року академія футболу ФК «Рух» стане місцем проведення світових футбольних змагань серед учнівських збірних. Очікується, що команд буде не менше 48, а загалом – понад 1200 хлопців та дівчат з різних країн світу. Футбольний турнір триватиме з 3 до 10 липня 2023 року», – повідомив за підсумками засідання голова Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook.

Зі слів голови ЛОДА, місце проведення чемпіонату обрали представники Міжнародної асоціації учнівського спорту. У січні цього року вони відвідали академію футболу у Винниках, аби переконатися, що тут можна проводити дитячі змагання міжнародного рівня. Другим приймаючим містом розглядають Київ.

Максим Козицький вважає, що проведення такого міжнародного змагання саме у Львові не тільки популяризуватиме спорт серед молоді, а й допоможе підняти престиж України у світі.

Власником академії футболу ФК «Рух», що у Винниках, є депутат Львівської облради та бізнесмен Григорій Козловський.