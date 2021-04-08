Пожежа виникла на даху івент-холу майбутньої Академії футболу

Уночі 8 квітня в одній з будівель «Академії футболу», що зараз зводять навколо Винниківського озера виникла серйозна пожежа. За попередніми даними згоріло близько 800 м2 покрівлі. Причину пожежі ще встановлюють.

Першим про пожежу в будівлі івент-холу майбутньої футбольної академії повідомив сайт «Варта-1», який також опублікував відео з місця пожежі. Як уточнили ZAXID.NET у ДСНС Львівської області, інформація про загорання надійшла до рятувальників 8 квітня о 2:42. Пожежу вдалось повністю ліквідувати о 4:28.

«Унаслідок пожежі знищений дах будівлі на площі 800 м. Причину пожежі встановлюють правоохоронці. Постраждалих немає», – розповів ZAXID.NET речник ДСНС Львівщини Ігор Курус.

За попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок короткого замикання. Втім у ДСНС цю інформацію не підтверджують і не спростовують. Причину виникнення пожежі мають встановити поліцейські.

Зазначимо, що навколо Винниківського озера триває масштабне будівництво відпочинкового комплексу та тренувальної бази для футболістів. Будівництвом займається ТОВ «Академія футболу», власником якого є депутат Львівської облради та бізнесмен Григорій Козловський. На час будівництва воду в озері спустили, а навколо нього вирубали низку дерев для облаштування лижної траси.