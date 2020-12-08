ТОВ «Академія футболу» отримає у власність майже 16 га землі біля Винниківського озера, де зараз активно будує відпочинковий комплекс і тренувальну базу

Компанія депутата Львівської обласної ради від «Європейської солідарності» Григорія Козловського викупить майже 16 га навколо Винниківського озера за 17,5 млн грн. Таке рішення прийняла Винниківська міська рада під час одного з останніх засідань, повідомляють «Наші Гроші. Львів».

ТОВ «Академія футболу» викупить земельну ділянку навколо Винниківського озера, де зараз будується тренувальна база для футболістів і відпочинковий комплекс. Зокрема, депутати Винниківської міської ради під час засідання 23 жовтня затвердили експертну грошову оцінку землі на суму майже 17,5 млн грн. Таким чином вартість одної «сотки» землі становитиме 10,9 тис. грн. Для порівняння, нещодавно учасники АТО хотіли продати землю поруч по 5 тис. доларів за сотку, тобто в понад 12 разів дорожче.

Дані з кадастрової карти свідчать про те, що станом на 8 грудня ділянка площею майже 16 га ще перебуває у комунальній власності. Тож невідомо, чи встигла підписати Винниківська міськрада угоду на її продаж. Цільовим призначенням цієї землі є будівництво та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення.

Фірма Козловського викупить ділянку площею майже 16 га

Власниками ТОВ «Академія футболу» є Григорій Козловським та його дружина Юлія. Офіційно фірмою володіють двадцять компаній (мають у назві літери АВС або АІС з цифрами) та донька Григорія Козловського Меланія.

Зазначимо, що «Академія футболу» уже має у своїй власності кілька невеликих земельних ділянок довкола Винниківського озера. Ще одна ділянка площею 0,243 належить депутатові Львівської міської ради від «Європейської солідарності» та юристу Григорія Козловського Олексію Різнику.

Нагадаємо, на берегах спущеного Винниківського озера триває активне будівництво відпочинкового комплексу та тренувальної бази для футболістів. Щоб розбудувати майбутній курорт у лісі біля озера провели рубку дерев.