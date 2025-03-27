«Синьо-жовті» перевершили командне досягнення 2023 року

У четвер, 27 березня, в швейцарському Енгадіні в межах чемпіонату світу з лижної акробатики відбулись командні змішані змагання. Вони розпочиналися одразу з фіналу, участь у якому взяли сім збірних команд, серед яких і Україна.

Нашу державу представляли Ангеліна Брикіна, а також чинні бронзові призери ЧС у дисципліні Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський. Довгий час Україна йшла у заліку першою, але збірна США завдяки своєму стрибку змогла потіснити «синьо-жовтих» і вибороти золото, випередивши нашу команду.

Загалом у великому фіналі Україна отримала 312,35 бала й здобула дебютну срібну нагороду змагань. Героєм став Котовський, який в останній спробі вирішив взяти найвищу складність у великому фіналі, виконавши трюк «Ураган». За нього Дмитро отримав 133,12 бала – найкращий показник серед усіх акробатів у великому фіналі.

ЧС-2025, змішаний командний турнір

1. США – 344,63 бала

2. Україна – 312,35

3. Швейцарія – 281,43

4. Австралія – 272,49

Нагадаємо, для України це срібло – перша медаль на чемпіонаті світу-2025. Дотепер найкращий результат у наших спортсменів був у фристайлі – дев'яте місце Катерини Коцар. Також це перша для України медаль такого гатунку в історії у змішаних командних змаганнях ЧС – до цього у 2023 році збірна вигравала бронзу Мундіалю.