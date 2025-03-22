Американець був суперником Мухаммеда Алі в культовому поєдинку «Гуркіт у джунглях»

У п'ятницю, 21 березня, у віці 76 років пішов у засвіти легендарний боксер Джордж Форман. Про трагічну звістку сім'я спортсмена повідомила в Instagram. Форман помер у лікарні у Х'юстоні. Що стало причиною його смерті – наразі невідомо.

Форман володів статусом найстаршого чемпіона світу, яке здобув у віці 45 років. Тепер цей рекорд хоче побити український важковаговик Володимир Кличко.

Нагадаємо, в 19 років Форман виграв золото Олімпіади-1968 у Мехіко. На аматорському рівні провів 26 боїв, у яких здобув 22 перемоги та зазнав 4-х поразок.

У 1969 році Джордж перейшов у професійний бокс, де у 1973-му здолав тоді ще непереможного чемпіона світу у надважкому дивізіоні Джо Фрейзера. Двічі захистивши титул, Форман у 1974 році зустрівся з Мухаммедом Алі в одному з культових поєдинків в історії боксу, який назвали «Гуркіт у джунглях», що відбувся в Заїрі. Алі тоді взяв гору над Форманом технічним нокаутом у 8-му раунді.

У 1977-му Форман повісив рукавички на цвях і став священником, але через 10 років повернувся на ринг. У 1994-му він здолав Майкла Мурера і став найстаршим чемпіоном світу в хевівейті. Він зробив це у віці 45 років і 299 днів.

У 1997-му році провів свій прощальний бій з Шенноном Бріггсом, якому програв за рішенням суддів. Після цієї поразки Джордж Форман остаточно завершив кар'єру. Загалом на профі-рингу Форман провів 81 поєдинок, в яких оформив 76 перемог (68 – нокаутом), зазнавши 5 поразок.