Олімпійський чемпіонів Олександр Хижняк проти Нурбека Оралбая

У четвер, 20 березня, відбулась 114-та сесія Міжнародного олімпійського комітету (МОК). На ній було ухвалено рішення про включення боксу до програми Олімпійських ігор 2028 року. Всі присутні функціонери проголосували одноголосно.

«Ми вдячні за рішення повернути бокс до олімпійської програми. З нетерпінням чекаємо на можливість провести турнір у Лос-Анджелесі», – прокоментував важливе рішення президент МОК Томас Бах.

Нагадаємо, олімпійський комітет відібрав у Міжнародної боксерської асоціації (IBA) ліцензію на проведення турнірів на Олімпіаді через постійні корупційні скандали. Щоб зберегти бокс на Іграх, було створено іншу організацію – World Boxing, яка займеться проведенням чергового боксерського турніру.

Раніше Федерації боксу України оголосила про вихід з Міжнародної асоціації аматорського боксу (IBA), яку очолює росіянин Умар Кремльов і 9 вересня 2024 року подала заявку на вступ до World Boxing.

До слова, наступні літні Олімпійські ігри відбудуться у Лос-Анджелесі (США) у 2028 році.