ФБУ запланувала революційні зміни

Прес-служба Федерації боксу України оголосила про вихід з Міжнародної асоціації аматорського боксу (IBA), яку очолює росіянин Умар Кремльов. ФБУ вже надіслала організації офіційні документи щодо цього рішення.

Окрім цього, 9 вересня 2024 року ФБУ подала заявку на вступ до World Boxing. Наразі тривають активні переговори, і найближчим часом очікується схвалення заявки на офіційне членство України у World Boxing.

World Boxing на чолі з Борисом ван дер Ворстом здійснила значну роботу для збереження боксу в програмі Олімпійських ігор. Серед головних кроків – створення континентальних федерацій, організація континентальних першостей для різних вікових груп, проведення суддівських та тренерських курсів. Усе це є необхідними умовами для розвитку глобальної боксерської спільноти.

З 18 по 21 березня в Олімпії (Греція) відбудеться сесія МОК, на якій оберуть нового президента організації та розглянуть питання повернення боксу до програми Олімпійських Ігор-2028.