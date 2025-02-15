Український боксер не зумів захистити титул, здобутий у травні 2024 року

У ніч з 14 на 15 лютого в американському Нью-Йорку на легендарній арені «Медісон Сквер Гарден» відбувся поєдинок у легкій вазі, в якому на ринг вийшли чемпіон світу за версією WBO Денис Берінчик та претендент – непереможний американець Кейшон Девіс, у доробку якого було 19 звитяг поспіль, вісім з яких здобуті нокаутом.

Це був перший захист українцем титулу, здобутого у травні 2024 року в бою проти мексиканця Емануеля Наваррете. Натомість Девіс свою попередню дуель провів у листопаді минулого року, коли у 2-му раунді відправив у нокаут Густаво Лемоса з Аргентини.

Девіс одразу спробував захопити центр рингу та домінувати, однак Берінчик пручався. Після розвідки боєм почалась справжня рубка, де активнішим був американець. У третьому раунді Денис після пропущеного удару невдало став і суддя спірно відрахував нокдаун для українця – перший для українця за кар’єру.

Keyshawn Davis put Denys Berinchyk down in the 3rd round #BerinchykDavis pic.twitter.com/KHK2IJxohF — Unbiasedbox2 (@Unbiasedbox2) February 15, 2025

Девіс спробував розвинути успіх, розбивши українцю носа. У четвертому раунді українець з закривавленим обличчям пропустив сильний удар у живіт та вдруге опинився на настилі. Суддя зупинив бій, зафіксувавши перемогу Девіса технічним нокаутом. Берінчик зазнав першої поразки в кар'єрі за 20 поєдинків.

AND NEW WBO Champion Keyshawn Davis KNOCKS OUT Denys Berinchyk with a BODY SHOT️ pic.twitter.com/dtboHhqDeW — Hassan (@Hassanwellss) February 15, 2025

Нагадаємо, Берінчик – срібний призер чемпіонату світу (2011), володар срібла на Олімпіаді в Лондоні (2012), бронзовий призер літньої Універсіади (2013) та дворазовий чемпіон України (2013, 2014). Заслужений майстер спорту України з боксу. Окрім боксу та змішаних єдиноборств, Берінчик має досвід у самбо та кікбоксингу. У 2018 році боксер взяв участь у популярному шоу «Танці з зірками» на телеканалі «1+1», де разом Катериною Білявською дійшов аж до 11-го ефіру.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Денис вступив до лав територіальної оборони, допомагав військовим та активно підтримував українців, використовуючи свою популярність для збору коштів на ЗСУ.