Юкі Цунода зумів переконати керівників австрійської «конюшні» у своїй профпридатності

Команда Формули-1 Red Bull оголосила про заміну пілота, повідомляє офіційний сайт змагань. Замість новозеландця Ліама Лоусона, який за підсумками минулого сезону замінив Серхіо Переса, напарником Макса Ферстаппена стане японець Юкі Цунода. Натомість Лоусон повернеться до молодшої команди «биків» – RB.

Зміни наберуть чинності починаючи з Гран-прі Японії, який пройде 4-6 квітня на трасі «Судзука».

Нагадаємо, у своїх двох етапах у складі Red Bull Лоусон жодного разу не зміг подолати перший сегмент кваліфікації. Пілот не зумів завершити Гран-прі Австралії через аварію, в китайському спринті фінішував 14-м, а на Гран-прі Китаю – 15-м. Тільки після дискваліфікації трьох суперників Лоусон піднявся на дванадцяте місце.

Своєю чергою Цунода, який дебютував у Формулі-1 у 2021 році, на перших двох етапах сезону показав 12-й та 16-й результати у гонках відповідно. Японець набрав три очки завдяки шостому місцю у спринтерських перегонах в межах Гран-прі Китаю. 24-річний Цунода має досвід участі у 92 Гран-прі.