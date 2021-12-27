Наталія Степанченко здобула срібло на чемпіонаті світу з плавання у своїй віковій категорії

Професорка Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Наталія Степанченко стала срібною призеркою чемпіонату світу Oceanman-2021 з плавання.

Як повідомили на сайті вишу, фінал чемпіонату світу з плавання на відкритій воді Oceanman відбувся в Єгипті, у курортному містечку Сома Бей. Участь у планетарному форумі взяла професорка кафедри педагогіки і психології Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Наталія Степанченко.

Брати участь у змаганнях фінальної частини чемпіонату світу на дистанціях 5 км та 10 км могли тільки плавці, які були кваліфіковані на змаганнях з Oceanman упродовж 2021 року. У цих змаганнях Наталія Степанченко здобула срібну медаль на 5-кілометровій дистанції у своїй віковій категорії.

Загалом участь у змаганнях взяли понад 3000 представників із 45-ти країн світу віком від восьми до 70-ти років.