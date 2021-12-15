Обираючи вид спорту, яким ми хочемо займатись, часто стикаємось з тим, що сучасних і відповідно оснащених спортивних комплексів у Львові не так і багато. Комфорт для клієнта стає дуже важливим. В Україні та в нашому місті зокрема останнім часом набирають дедалі більшої популярності змішані єдиноборства, бокс та дзюдо, основу яких складають класичні види боротьби та ударна техніка. Особливо люди цікавляться відкритими змаганнями з MMA – боїв змішаного стилю та дитячими тренуваннями.

Так, зважаючи на зростання попиту і цікавості клієнтів клубу до цього стилю боротьби, фітнес-клуб Go Hard, що на вулиці Пимоненка, розширив перелік послуг, тож тепер тут відкрили ще й зал єдиноборств, займатися в якому можуть усі, незалежно від віку, з професійним обладнанням Fairtex, потужною вентиляцією та кваліфікованими тренерами, все це тепер входить до кожної клубної карти.

«Ми плануємо проводити заняття зі змішаних єдиноборств ММА у класах з боксу. У нас плануються як дитячі класи, так і для дорослих: чоловіків та жінок. До речі, саме від дівчат і жінок, наших тренерів, найбільше схвальних відгуків і найбільше захоплення від тренувань з боксу», – розповідає Максим Павлов, керівник фітнес-клубу Go Hard.

На відкритті були присутні клієнти клубу та поважні гості, відомі спортсмени.

Серед них – Бондаренко Роксолана, Павло Кордіяка, Олена Овчиннікова, Олександр Гриців, Пантєлєєва Ксенія, Станіслав Горуна.

На гостей заходу чекав приємний сюрприз – розіграш абонементів, показові виступи спортсменів з MMA, з боксу та дзюдо.

Go Hard – це комфортний фітнес для кожного. Тут клієнти цінують свій час і отримують якісний сервіс, тренажери преміум-класу Technogym, косметологія та СПА послуги. До послуг клієнтів – просторі роздягальні з індивідуальними душовими та елітною косметикою. Фахівці Go Hard мають великий досвід роботи та індивідуальний підхід до кожного клієнта. А дизайн клубу створює неповторну атмосферу і перетворюючи увесь простір на суцільну фотозону.

За словами власниці клубу Вікторії Костюк: «Клуб постійно вдосконалюється та прислухається до побажань клієнтів».

До слова, займатися боксом у новому залі можна у понеділок, середу та п’ятницю з 7:30 до 21:00. Крім того, зараз розпочали набір у дитячі групи. Тож тепер для всіх поціновувачів змішаних єдиноборств з’явилася нова сучасна локація – клуб Go Hard, в якому створені всі умови, щоб відвідувачі отримали максимальне задоволення від занять і відмінний результат.

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