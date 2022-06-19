Сестри Алексіїви показали другий результат, пропустивши уперед лише дует з Китаю

Збірна України з артистичного плавання завоювала друге срібло на чемпіонаті світу-2022 з водних видів спорту, що триває в Будапешті. У технічному дуеті віце-чемпіонками світу стали 21-річні сестри Марина та Владислава Алексіїви.

Як пише «Суспільне.Спорт», у попередньому раунді змагань сестри Алексіїви показали другий результат, пропустивши уперед лише дует з Китаю. У фіналі результат залишився незмінним. Марина та Владислава отримали від суддів 91.8617 балів за свій виступ, поступившись майже двома балами китаянкам. На третьому місці фінішувала збірна Австрії.

Для сестер Алексіївих цей чемпіонат світу – дебютний в кар’єрі. Вони здобували раніше п’ять медалей Світової серії в дуеті, зокрема, дві золоті у 2019 році. Загалом Україна втретє в історії здобуває медаль ЧС саме в технічному дуеті. У 2017 та 2019 роках українки вигравали бронзу, тож нинішнє срібло – найкращий результат в історії збірної України.

Для України це загалом друга медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту 2022 року і друга – в артистичному плаванні. Першу нагороду виграла напередодні Марта Фєдіна в технічному соло – теж срібло.